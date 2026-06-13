George Russell ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Catalogna, svoltosi sul rinomato circuito di Barcellona, dimostrando una prestazione eccezionale. Il pilota britannico ha preceduto il suo esperto compagno di squadra, Lewis Hamilton, garantendo alla Mercedes una prima fila tutta d'argento. Al contrario, la giornata è stata più difficile per Charles Leclerc, che, a seguito di un incidente durante le qualifiche, sarà costretto a partire dalla decima posizione sulla griglia.

Le qualifiche: il dominio Mercedes e l'incidente di Leclerc

La sessione di qualifiche sul tracciato catalano ha evidenziato la ritrovata competitività della scuderia Mercedes. George Russell ha firmato un miglior tempo impressionante, riuscendo a staccare Lewis Hamilton di appena pochi centesimi di secondo. Questa performance ha non solo assicurato a Russell la sua pole stagionale, ma ha anche confermato la forza del team, con Hamilton che è stato l'unico a mantenere un distacco minimo dal compagno, consolidando così la prima fila per la squadra. Per Charles Leclerc, invece, le speranze di una buona posizione di partenza si sono infrante a causa di un incidente alla curva quattro, un errore che ha compromesso irrimediabilmente la sua qualifica e lo ha relegato alla decima casella di partenza.

Le reazioni dei protagonisti dopo la sessione

Le dichiarazioni rilasciate dai piloti al termine delle qualifiche hanno dipinto un quadro di emozioni contrastanti. Charles Leclerc non ha nascosto la sua profonda amarezza e delusione per l'errore commesso, esprimendosi con parole significative: “Provo solo tanta vergogna, neanche vincere basterebbe per scusarmi”. Un sentimento diametralmente opposto a quello di Lewis Hamilton, che ha manifestato grande soddisfazione per il risultato ottenuto. Hamilton ha sottolineato l'importanza di questo piazzamento, specialmente dopo le difficili sessioni affrontate nelle prove libere: “È fantastico essere qua insieme a loro, specie dopo le difficili sessioni nelle prove libere.

Ieri ero dietro di oltre un secondo e mezzo e ora sono qua in prima fila. Domani potremo lottare e fare la nostra gara”, ha affermato, guardando con ottimismo alla possibilità di lottare per le posizioni di vertice.

La griglia di partenza e le prospettive per la gara

Conclusa la sessione di qualifiche, la griglia di partenza del Gran Premio di Catalogna vedrà le due Mercedes occupare interamente la prima fila: George Russell in pole position e Lewis Hamilton al suo fianco, pronti a sfruttare il vantaggio della partenza. La loro posizione offre un'ottima opportunità per impostare una strategia di gara efficace. D'altra parte, Charles Leclerc, partendo dalla decima posizione a causa dell'incidente in Q3, affronterà una sfida in salita, dovendo cercare una rimonta per recuperare posizioni e puntare a un buon risultato in una gara che si preannuncia combattuta.