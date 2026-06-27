Il pilota britannico George Russell ha conquistato la pole position per il Gran Premio d’Austria di Formula 1, una prestazione decisiva ottenuta sul celebre circuito del Red Bull Ring a Spielberg. La sua qualificazione è avvenuta in circostanze particolari, con un giro finale completato sotto bandiera gialla, a seguito di un incidente che ha coinvolto il rivale Max Verstappen durante la sessione di qualifiche Q3.

La dinamica delle qualifiche e l'incidente di Verstappen

Durante la fase cruciale delle qualifiche, precisamente nell’ultima sessione (Q3), il campione in carica Max Verstappen ha perso il controllo della sua vettura.

L’episodio si è verificato alla penultima curva del tracciato, dove la sua monoposto è finita violentemente contro le barriere di protezione. Questo impatto ha immediatamente provocato l’esposizione della bandiera gialla, un segnale che impone ai piloti di rallentare e prestare massima attenzione per la presenza di pericoli in pista.

Nonostante la situazione di pericolo, George Russell ha proseguito il suo giro lanciato. Il britannico ha dichiarato di aver sollevato il piede dall’acceleratore in prossimità del punto dell’incidente, come richiesto dal regolamento. Ha poi completato la sua tornata, registrando il tempo più veloce della sessione. La sua performance gli ha permesso di precedere nomi illustri come Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che si sono piazzati rispettivamente in seconda e terza posizione.

La decisione dei commissari e le reazioni

La validità della pole position di Russell è stata oggetto di attenta valutazione da parte dei commissari di gara. Questi ultimi hanno esaminato l’accaduto, verificando se il pilota avesse effettivamente rispettato le normative relative alla bandiera gialla. Dopo un’analisi approfondita, i commissari hanno stabilito che Russell aveva agito in conformità con le regole vigenti, convalidando così la sua prima posizione in griglia di partenza.

Lo stesso pilota ha fornito la sua versione dei fatti, spiegando di aver “sollevato molto all’ingresso di quella curva e perso molto tempo”. Questa dichiarazione è stata considerata sufficiente per giustificare il suo comportamento e ottenere il via libera definitivo dai giudici di gara, dissipando le iniziali polemiche e confermando la regolarità del suo tempo.

La conferma della pole position

Russell ha fatto registrare un tempo di 1’06”113 in Q3, un crono che gli ha garantito la quarta pole position della stagione per il team Mercedes. Questa prestazione è stata indubbiamente al centro dell’attenzione, non solo per il risultato sportivo, ma anche per la controversia generata dalla presenza della bandiera gialla durante il suo giro decisivo. Tuttavia, la decisione finale dei commissari ha posto fine a ogni dubbio, confermando la sua partenza dalla prima casella.

La pole position ottenuta da Russell è stata definita da molti osservatori come drammatica, data la sequenza degli eventi: l’improvvisa caduta di Verstappen e l’impossibilità per piloti del calibro di Leclerc e Hamilton di migliorare i propri tempi a causa della bandiera gialla. La griglia di partenza del Gran Premio d’Austria vede quindi George Russell in prima posizione, affiancato da Charles Leclerc e seguito da Lewis Hamilton, promettendo una gara ricca di emozioni.