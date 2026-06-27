Il Senegal ha conquistato una vittoria schiacciante per cinque reti a zero contro l'Iraq nella terza e decisiva giornata del Gruppo I della Coppa del Mondo, disputata nella città di Toronto. Questo risultato permette alla nazionale senegalese di avvicinarsi concretamente alla qualificazione ai sedicesimi di finale, posizionandosi come una delle migliori terze classificate del torneo. La partita è stata caratterizzata da una netta superiorità del Senegal, culminata in un'espulsione precoce che ha spianato la strada al trionfo.

La cronaca di una vittoria dominante

L'incontro ha preso una piega favorevole al Senegal fin dai primi minuti. Già al quarto minuto di gioco, la rete si è sbloccata grazie a un colpo di testa di Seck, abilmente deviato da Habib Diarra, che ha portato in vantaggio la squadra africana. La situazione per l'Iraq si è ulteriormente complicata al nono minuto del primo tempo, quando il difensore Sulaka è stato espulso per aver fermato Sadio Mané in una chiara situazione da ultimo uomo. Questa espulsione precoce ha lasciato l'Iraq in dieci uomini, alterando irrimediabilmente gli equilibri della partita.

Con la superiorità numerica, il Senegal ha saputo gestire il vantaggio e ha dilagato nella ripresa, trasformando la partita in un vero e proprio festival del gol.

Al cinquantaseiesimo minuto, Sarr ha raddoppiato le marcature, consolidando il vantaggio. Pochi minuti dopo, al cinquantanovesimo, Gueye ha messo a segno la sua prima rete personale, per poi ripetersi al settantunesimo minuto, firmando una doppietta che ha sigillato gran parte del risultato. A chiudere definitivamente il conto, all'ottantaduesimo minuto, è stato Ndiaye, portando il punteggio finale sul perentorio cinque a zero.

Prospettive di qualificazione e il destino dell'Iraq

Grazie a questa vittoria netta, il Senegal ha conquistato i suoi primi tre punti nel girone, migliorando significativamente la propria differenza reti, che ora si attesta a un positivo +2. Questo successo mantiene vive e concrete le speranze di qualificazione ai sedicesimi di finale come una delle migliori terze classificate, in attesa dei risultati che matureranno negli altri gironi della competizione.

L'esito di questa giornata è quindi cruciale per il percorso del Senegal nel torneo.

Per l'Iraq, invece, la partita ha segnato la fine del suo cammino nella Coppa del Mondo. La squadra è stata eliminata dalla competizione senza aver conquistato alcun punto, chiudendo la sua prima partecipazione mondiale dal 1986 con un bilancio di tre sconfitte. Un'esperienza amara che evidenzia le difficoltà incontrate dalla nazionale irachena in questa edizione del torneo.