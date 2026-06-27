Il torneo maschile di Wimbledon 2026 si appresta a prendere il via con una serie di numeri e curiosità significative che ne delineano il profilo storico e le prospettive attuali. Giunto alla sua 139ª edizione complessiva, e alla 58ª nell’Era Open, il prestigioso appuntamento londinese si conferma un pilastro del calendario tennistico internazionale, offrendo spunti interessanti per gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Traguardi storici e possibili primati

Questa edizione potrebbe segnare un momento storico per il tennis maschile. Se un nuovo campione Slam dovesse trionfare a Wimbledon, si verificherebbe un evento raro: per la prima volta dal 2003, due tornei del Grande Slam consecutivi (Roland Garros e Wimbledon) incoronerebbero un vincitore alla sua prima affermazione in carriera.

Un simile scenario si è verificato nell’Era Open solamente in tre precedenti occasioni: nel 1991, nel 1996 e, appunto, nel 2003, sottolineando la portata di un tale potenziale risultato e la possibilità di assistere a una nuova era di protagonisti.

I record di Jannik Sinner e la sfida italiana

Per il tennis italiano, gli occhi sono puntati su Jannik Sinner. Il campione in carica, qualora dovesse vincere il torneo senza beneficiare di alcun walkover, raggiungerebbe un traguardo senza precedenti per un tennista italiano: le cento partite giocate in un Grande Slam. Un numero che lo consacrerebbe ulteriormente nella storia del tennis nazionale. Non solo, Sinner ha anche la possibilità di superare Nicolas Pietrangeli, attualmente detentore di 94 vittorie, nella classifica dei successi ottenuti dagli italiani nei tornei dello Slam, consolidando la sua posizione tra i grandi del tennis azzurro e rafforzando la sua ascesa nel panorama mondiale.

Novak Djokovic e il confronto con Roger Federer

Un’altra pietra miliare potrebbe essere raggiunta da Novak Djokovic. Se il campione serbo dovesse accedere ai quarti di finale senza usufruire di walkover, supererebbe il leggendario Roger Federer nel numero totale di match vinti a Wimbledon. Con 106 vittorie, Djokovic si proietterebbe in vetta alla classifica storica del torneo, superando le 105 vittorie dello svizzero. Questo dato evidenzia la sua straordinaria longevità e il dominio esercitato sull'erba di Londra, ponendolo in un confronto diretto con le icone del passato e confermando la sua legacy nel tennis moderno.

Il contesto del torneo e i protagonisti attesi

Il torneo di Wimbledon 2026 prenderà il via lunedì 29 giugno nella cornice di Londra.

Jannik Sinner, in quanto campione in carica, è considerato il favorito principale per la vittoria finale. L’assenza di Carlos Alcaraz, costretto al ritiro a causa di un infortunio al polso, apre ulteriormente la strada al numero uno del mondo, sebbene permangano incognite legate alla sua condizione fisica e alla pressione di difendere il titolo, elementi che potrebbero rendere il torneo ancora più imprevedibile.

Il panorama tennistico evidenzia la difficoltà per nuovi contendenti di emergere a Wimbledon. Negli ultimi otto anni, infatti, solo tre uomini sono riusciti a conquistare il titolo: Novak Djokovic, con quattro successi, Carlos Alcaraz, con due, e Jannik Sinner, con un trionfo. Questo dato conferma la tendenza del torneo a premiare i grandi nomi e la loro capacità di mantenere un rendimento elevato.

La statistica è rafforzata dal fatto che il campione in carica ha sempre raggiunto almeno i quarti di finale nelle ultime sette edizioni, a testimonianza della costanza dei vertici del tennis mondiale su questi campi e della loro abilità nel gestire la pressione dei grandi appuntamenti.