Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking ATP e campione in carica di Wimbledon, si appresta ad affrontare il prestigioso torneo londinese con rinnovata fiducia e profonda determinazione. Dopo l'inattesa eliminazione al Roland Garros, il tennista azzurro ha dedicato un periodo al riposo, completando indagini mediche approfondite e ritrovando sia le energie fisiche che quelle mentali. Questo percorso di recupero è stato da lui stesso illustrato in una recente intervista.

La preparazione e lo stato di forma

Il campione italiano ha avviato la sua preparazione partecipando al torneo esibizione “Giorgio Armani Tennis Classic”, ospitato presso l’esclusivo Hurlingham Club di Londra.

Qui, è atteso un confronto con il britannico Cameron Norrie. Sebbene si tratti di un evento meno competitivo rispetto ai tradizionali tornei sull’erba, Sinner lo considera un’opportunità preziosa per riacquistare il ritmo di gioco e le sensazioni specifiche richieste dalla superficie erbosa.

Le dichiarazioni del numero uno

“Non siamo qui per difendere il titolo, ma cerchiamo di andare a prenderci le cose, e spero che riusciremo a farlo”, ha affermato Sinner, sottolineando la sua fiducia nel proprio stato di forma. Ha aggiunto: “Dopo un po’ di riposo ho cercato di sfruttare al massimo ogni giornata, con lunghe sessioni di allenamento, e sono molto contento della forma fisica e dello stato mentale in cui mi trovo ora”.

Queste parole riflettono una mentalità proattiva e focalizzata sul futuro, piuttosto che sul passato successo.

Il contingente azzurro a Wimbledon

Oltre a Jannik Sinner e Flavio Cobolli, il tabellone principale maschile vedrà la partecipazione di altri talenti italiani: Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Anche nel settore femminile, la presenza italiana è significativa: Tyra Grant, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini hanno superato il primo turno di qualificazione. Tuttavia, Jasmine Paolini è stata eliminata nel torneo di Eastbourne, concludendo anzitempo la sua corsa.

Intenso lavoro e focus mentale

Sinner ha confermato di aver svolto un lavoro intenso nelle scorse settimane, mirato a recuperare pienamente la forma fisica e mentale.

“Hemos trabajado mucho estas últimas semanas, así que físicamente estoy en muy buena forma”, ha rivelato al magazine VOGUE, evidenziando l’importanza della preparazione atletica. Ha poi aggiunto: “Pero lo más importante para mí es estar bien mentalmente, y estoy muy contento de estar aquí en Londres”, ponendo l'accento sulla crucialità del benessere psicologico. A riprova del suo impegno, il campione ha condiviso sui social media un video che lo ritrae in allenamento sull’erba insieme ad Arthur Fils, impegnato in scambi di servizio, risposta e volée, dimostrando la sua piena immersione nella preparazione per il torneo.