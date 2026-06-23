Si è conclusa agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Maiorca l’avventura di Lorenzo Sonego. Il tennista torinese ha dovuto arrendersi a Miomir Kecmanovic, numero 51 del ranking mondiale, al termine di un incontro estremamente combattuto e ricco di capovolgimenti di fronte. La sfida, disputata sulla superficie in erba della Santa Ponsa Tennis Academy, ha visto il serbo imporsi in rimonta con il punteggio finale di 2-6, 7-6 e 6-4, sancendo l’eliminazione dell’italiano dal torneo spagnolo.

L'inizio del match aveva visto un Lorenzo Sonego particolarmente ispirato, capace di aggiudicarsi il primo set con un netto 6-2, mettendo subito pressione sull'avversario.

Tuttavia, nel secondo parziale, Kecmanovic ha saputo reagire con determinazione, alzando il livello del suo gioco e riuscendo a portare la contesa al tie-break, che ha poi vinto con tenacia. Il terzo e decisivo set ha confermato la ritrovata solidità del serbo, che ha mantenuto alta la concentrazione e ha chiuso la partita a suo favore, ribaltando completamente l'esito iniziale e conquistando il passaggio del turno.

Il percorso di Sonego sull'erba di Maiorca

Il cammino di Lorenzo Sonego a Maiorca si interrompe dunque in questa fase cruciale, dopo aver mostrato segnali incoraggianti nella sua stagione sull’erba. Il tennista italiano aveva infatti ottenuto la sua prima vittoria stagionale proprio nel turno precedente, superando l’argentino Mariano Navone in tre set.

In quell’occasione, Sonego aveva dimostrato grande solidità nei momenti chiave, riuscendo a salvare ben nove delle undici palle break concesse e chiudendo l'incontro con il punteggio di 7-6 (2), 2-6, 6-4.

La sfida contro Kecmanovic si presentava fin da subito come un banco di prova insidioso. Il tennista serbo era reduce da una vittoria altrettanto combattuta e in rimonta contro Antoine Ghibaudo, un match in cui aveva mostrato notevole tenacia. In quell'incontro, Kecmanovic era riuscito a imporsi al sesto match point, dopo aver rischiato di compromettere il risultato nel tie-break decisivo, evidenziando una grande capacità di reazione. I precedenti tra i due atleti vedevano Lorenzo Sonego in vantaggio per quattro a due negli scontri diretti complessivi, con un bilancio di due successi a zero proprio sull’erba.

Nonostante questi dati, questa volta il serbo ha saputo ribaltare i pronostici, dimostrando una forma fisica e mentale eccellente.

Analisi della partita e prospettive future

L'incontro tra Sonego e Kecmanovic è stato caratterizzato da continui cambi di ritmo e da momenti di brillantezza alternati a passaggi a vuoto da parte di entrambi i contendenti. Lorenzo Sonego, dopo un avvio promettente, non è riuscito a mantenere la stessa incisività e continuità nel corso dei set successivi, permettendo al suo avversario di rientrare in partita. Miomir Kecmanovic, dal canto suo, ha saputo sfruttare al meglio le occasioni nei momenti cruciali, dimostrando una maggiore freddezza e determinazione quando il match entrava nelle fasi più calde.

Questa sconfitta rappresenta uno stop per il tennista torinese, che dovrà ora analizzare la prestazione e concentrarsi sui prossimi appuntamenti della stagione per ritrovare la migliore condizione.

Il torneo di Maiorca si conferma, ancora una volta, un palcoscenico per sfide equilibrate e imprevedibili, dove la tenacia può fare la differenza. Kecmanovic prosegue così il suo cammino nel tabellone, forte di una prestazione di grande carattere contro uno degli avversari più ostici e quotati del torneo.