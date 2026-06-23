Il ritorno di Serena Williams a Wimbledon sta catalizzando l'attenzione degli scommettitori, che la indicano come una delle favorite per la conquista dell'ottavo titolo. La 23-volte campionessa Slam, assente dai campi in singolare a livello Tour dagli US Open 2022, è la giocatrice su cui si concentra il maggiore interesse, nonostante le sue quote non la vedano in cima alla lista delle favorite.

Secondo i dati diffusi da Hard Rock Bet, la 44-enne, icona del tennis, ha generato un volume di puntate dirette alla vittoria assoluta più che doppio rispetto a qualsiasi altra partecipante al tabellone femminile.

Questo fenomeno la rende la "people’s champion" tra gli appassionati di scommesse, a distanza di un decennio dal suo ultimo trionfo a Wimbledon nel 2016, quando sconfisse Angelique Kerber.

L'enorme interesse degli scommettitori

L'analisi di Hard Rock Bet evidenzia come Serena Williams abbia attratto non solo il doppio delle puntate vincenti, ma anche un volume totale di scommesse ("betting handle") superiore a quello di ogni altra concorrente. Nonostante le sue quote siano fissate a 30/1 (+3000), i dati iniziali mostrano una netta predominanza dell'interesse scommettitorio sulla campionessa americana.

A fronte di questo entusiasmo popolare, le quote ufficiali vedono altre atlete in posizione di vantaggio.

La numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, è la principale favorita a 17/5. Seguono Elena Rybakina, campionessa del 2022, a 6/1, Mirra Andreeva a 7/1, la campionessa in carica Iga Swiatek a 8/1, Coco Gauff a 13/1 e Amanda Anisimova, finalista nel 2025, a 14/1.

Il ritorno in campo e le sensazioni

Il percorso di avvicinamento di Serena Williams a Wimbledon è iniziato con un ritorno in doppio al Queen’s Club. In coppia con la diciannovenne Victoria Mboko, ha sconfitto le terze teste di serie Nicole Melichar-Martinez ed Erin Routliffe con il punteggio di 7-6(2), 6-2. Questo match ha segnato la sua prima apparizione professionale dopo la sconfitta contro Ajla Tomljanovic agli US Open 2022, a tre anni, nove mesi e sei giorni di distanza.

Dopo l'incontro, Serena Williams ha condiviso le sue sensazioni con i media a Londra: "Ero nervosa, ma non ci ho pensato davvero. Non ho pensato di essere nervosa. Ho solo pensato a divertirmi, cosa che ho fatto oggi. Ho pensato solo a quello. Quindi non ho avuto tempo. Mi sono innervosita poco prima della partita, forse 30 minuti prima, e poi l'ho lasciato andare." La sua performance ha sorpreso molti, ricordando la Serena Williams dei tempi migliori.

La sua partecipazione al tabellone di singolare di Wimbledon è stata confermata con l'assegnazione di una wild card. Prima di questo importante appuntamento, la campionessa ha disputato due incontri di doppio nel 2026, uno a Queen’s Club e uno a Berlino, entrambi parte della sua preparazione per il prestigioso torneo londinese.