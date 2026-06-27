Jannik Sinner, il numero uno del tennis italiano, ha rivelato alcuni significativi dettagli della sua preparazione in vista del prestigioso torneo di Wimbledon. Durante il media day londinese, Sinner ha parlato di “qualche cambiamento, ma non penso che siano grandi. Parliamo di piccoli dettagli”, sottolineando un approccio mirato ad affrontare le sfide del torneo, inclusa la gestione delle condizioni climatiche.

Le modifiche principali riguardano l'aspetto fisico. Sinner ha spiegato di aver introdotto “una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo”, caratterizzata dall'esecuzione di tutte le attività “insieme senza pause”.

L'obiettivo di questa intensificazione è “sentire tante cose” e osservare “come reagisco in campo”, indicando una volontà di testare a fondo la propria resistenza e adattabilità fisica in vista degli incontri.

Equilibrio tra Vita Personale e Ambizione Sportiva

Oltre alla rigorosa preparazione atletica, Sinner ha evidenziato l'importanza di mantenere un equilibrio tra la sua intensa carriera sportiva e la vita personale. “Faccio tutto il possibile per essere la miglior versione di tennista”, ha affermato, ma ha anche aggiunto: “Fuori dal campo mi piace stare con la mia famiglia, con i miei amici: è importante avere una vita fuori dal campo”. Questa prospettiva rivela una gestione olistica del benessere, fondamentale per le prestazioni ad alto livello.

Riflettendo sul suo percorso, il tennista ha ribadito la sua costante motivazione: “Il mio sogno era diventare un tennista professionista, ma questo non vuol dire che sono arrivato. Il mio obiettivo resta quello di giocare a tennis”, dimostrando una mentalità focalizzata sul miglioramento continuo e sulla passione per lo sport.

Il Debutto a Wimbledon e la Strategia di Gara

Il debutto di Sinner a Wimbledon è imminente, fissato per lunedì alle ore 14.30 italiane. Il campione affronterà il serbo Kecmanovic sul campo Centrale, un match che si preannuncia impegnativo. “Devo concentrarmi sull’avversario. Sarà una partita molto difficile, ma servirà per trovare ritmo”, ha dichiarato Sinner, sottolineando la necessità di un approccio tattico e la volontà di sfruttare l'incontro per affinare le proprie sensazioni di gioco sull'erba.

Le Misure Anti-Caldo nella Preparazione

Le giornate precedenti il torneo sono state caratterizzate da un'ondata di caldo a Londra, con temperature elevate che hanno richiesto accorgimenti specifici per gli atleti. In questo contesto, Sinner è stato osservato adottare misure preventive durante gli allenamenti, utilizzando borse di ghiaccio sulla testa e indossando un gilet refrigerante per mantenere bassa la temperatura corporea. Queste precauzioni sono state cruciali per ottimizzare la preparazione in condizioni ambientali sfavorevoli. Le previsioni meteo, tuttavia, indicano un calo delle temperature fino a circa 24 gradi per il giorno del suo debutto, offrendo un potenziale sollievo rispetto ai giorni più torridi.