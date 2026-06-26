I Championships di Wimbledon 2026 si aprono con il campione in carica, Jannik Sinner, pronto a difendere il titolo e a sognare il bis. Il sorteggio dei tabelloni, tenutosi all’All England Club di Londra, ha delineato il percorso dell’azzurro, che esordirà lunedì sul Centrale contro il serbo Miomir Kecmanovic. Un avversario già noto a Sinner, battuto in tutti e quattro i precedenti incontri, incluso quello di Wimbledon 2024. Dopo la delusione al Roland Garros, il numero uno del mondo ha scelto una preparazione mirata sull’erba, optando per match esibizione anziché tornei ufficiali, per arrivare al meglio all'appuntamento londinese.

Il cammino di Sinner nelle prime fasi del torneo si presenta senza ostacoli proibitivi. Al secondo turno, potrebbe incrociare il portoghese Nuno Borges o lo statunitense Tristan Boyer, mentre al terzo turno l'attende uno tra Ignacio Buse, Brooksby Nava o Vukic. Le vere sfide per il campione altoatesino sono previste nella seconda settimana: agli ottavi di finale, infatti, potrebbe profilarsi un derby tutto italiano contro Luciano Darderi, uno dei sette azzurri presenti nel tabellone maschile. In alternativa, Sinner potrebbe affrontare il canadese Denis Shapovalov, considerato il rivale più pericoloso in quella sezione del tabellone.

Le sfide cruciali e il percorso degli italiani

Proseguendo nel torneo, nei quarti di finale il nome più probabile come avversario di Sinner è quello di Daniil Medvedev, l'ultimo giocatore capace di sconfiggerlo a Wimbledon.

Tuttavia, il russo dovrà superare un percorso impegnativo che include nomi come Marin Cilic, Tommy Paul e Hubert Hurkacz. In semifinale, potrebbe materializzarsi l’ennesimo confronto con Novak Djokovic, sette volte campione a Wimbledon, con cui Sinner si è allenato intensamente nei giorni precedenti l’inizio dei Championships. Per la finale, i possibili contendenti al titolo sono Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alexander Bublik o Ben Shelton.

La pattuglia italiana si presenta agguerrita anche con altri protagonisti. Matteo Berrettini debutterà contro Stan Wawrinka, in quella che sarà l’ultima apparizione dello svizzero a Wimbledon, un incontro dal sapore speciale. Luciano Darderi, testa di serie numero 14, affronterà lo statunitense Quinn, mentre Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà con l’argentino Navone.

Completano il quadro maschile Mattia Bellucci contro lo statunitense Svajda, Lorenzo Sonego contro l’argentino Etcheverry e Matteo Arnaldi contro il francese Halys.

Nel torneo femminile, l'attenzione è puntata su Jasmine Paolini, finalista dodici mesi fa, che inizierà il suo cammino contro l’americana Robin Montgomery. Nella sua sezione di tabellone, quella della testa di serie numero 2 Rybakina, Paolini potrebbe incrociare agli ottavi la campionessa in carica Iga Swiatek o la clamorosa rientrante Serena Williams, tornata in singolare dopo quasi quattro anni di assenza.

Gli azzurri in gara e i dettagli del sorteggio

Il contingente italiano maschile comprende Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini.

Nel singolare femminile, oltre a Jasmine Paolini, sono in gara Elisabetta Cocciaretto e Tyra Grant, quest’ultima alla sua prima partecipazione in un main draw Slam dopo aver superato le qualificazioni. Il sorteggio, che ha definito tutti gli accoppiamenti, si è tenuto il 26 giugno 2026 alle ore 11 italiane ed è stato trasmesso in diretta su Sky Sport, Now e sul sito ufficiale del torneo, wimbledon.com.

Jannik Sinner parte come testa di serie numero uno, seguito da Alexander Zverev al numero due. La lista delle 32 teste di serie si chiude con Matteo Arnaldi. L’edizione numero 138 di Wimbledon si preannuncia ricca di spunti e di possibili incroci di alto livello, con la pattuglia azzurra che vanta quattro teste di serie tra gli uomini e grandi aspettative anche nel torneo femminile. L'obiettivo principale resta la conferma della leadership mondiale di Sinner e la difesa del prestigioso titolo sui nobili prati londinesi.