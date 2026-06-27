Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, si appresta a scendere in campo a Wimbledon con l'ambizione di bissare il successo della passata edizione. Dopo aver superato Cameron Norrie in un match di esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic, il tennista italiano ha condiviso le sue aspettative: "Spero nello stesso epilogo dello scorso anno". Sinner ha evidenziato l'importanza di queste sfide preparatorie, pur riconoscendone la natura non ufficiale: "È vero che è un'esibizione, ma queste partite aiutano a trovare la giusta condizione in vista di Wimbledon.

Pensare a quello che è accaduto lo scorso anno e tornare qui è molto bello, però ora parliamo di un altro torneo: anno nuovo e altre difficoltà, anche se spero nello stesso epilogo."

Durante il media day di Wimbledon, Sinner ha affrontato anche il tema del prize money degli Slam, rispondendo con pragmatismo: "Abbiamo parlato tanto di questo. Sono qua per parlare di tennis". Riguardo alla preparazione per affrontare il caldo, ha spiegato che non è possibile simulare al 100% le sensazioni di una partita vera, ma che sono stati apportati "piccoli dettagli" e "qualche cambiamento". Ha aggiunto: "Siamo felici al momento di quello che stiamo facendo: è un processo lungo e non vedremo i risultati ora.

Stiamo facendo il massimo. Sono contento del lavoro che abbiamo fatto nelle ultime settimane. Mi sento preparato."

L'attesa per il Centrale e le prime emozioni

Sinner farà il suo debutto lunedì alle 13.30 ora inglese, consapevole dell'importanza di un buon inizio. "Da un anno so che giocherò alle 13.30 di lunedì. È molto bello tornare sul Centrale", ha affermato. Il campione ha rivelato di aver già visitato il campo giovedì, in assenza di pubblico, trovando l'esperienza "ancora più bella". Ha descritto il campo come "bello e pulito", un'emozione significativa, pur sottolineando che "ogni anno è diverso e ha la sua storia". La consapevolezza della difficoltà del torneo è alta: "So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, servirà partire bene per avere maggiore confidenza.

Vediamo come andrà."

La condizione fisica e il ritorno in campo

La vittoria nell'esibizione contro Norrie ha confermato la buona condizione fisica di Sinner. Il tennista ha dichiarato che l'incontro è "andato molto bene" nonostante il caldo intenso, esprimendo gratitudine per la partecipazione del pubblico e l'onore di essere presente. Ha inoltre specificato di aver dedicato una settimana all'allenamento sull'erba, trovando le diverse condizioni del campo utili in vista degli incontri ufficiali. Sinner torna a Wimbledon per difendere il titolo storico conquistato lo scorso anno, un ritorno che per lui "ha significato molto". Nonostante le "altre difficoltà" di un nuovo torneo, la speranza è quella di un "epilogo simile".

Ha concluso definendo Wimbledon "il torneo più speciale", con l'idea di giocare sul Centrale come "qualcosa di incredibile". Il suo ritorno in campo avviene dopo una pausa forzata dovuta a un problema di salute accusato durante il Roland Garros, ma l'atleta appare determinato e pronto alla nuova sfida sull'erba londinese.