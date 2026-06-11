Domenico Tedesco è ufficialmente il nuovo allenatore del Bologna. Al suo arrivo, il tecnico ha espresso profonda soddisfazione e una chiara fiducia nel progetto rossoblù, dichiarando: “Sono felicissimo e molto orgoglioso di aver ricevuto questo incarico importante. Respiro già un feeling positivo e sono qui per ripagare la fiducia che mi è stata accordata”. Questo annuncio segna l'inizio di un nuovo capitolo per la squadra, con Tedesco che si presenta con grande entusiasmo e determinazione, come sottolineato anche nel sottotitolo originale che evidenzia il suo entusiasmo e la fiducia nella società e nella squadra.

L'entusiasmo del nuovo tecnico per il progetto rossoblù

Il tecnico ha voluto fin da subito sottolineare la solidità e la visione a lungo termine del progetto del Bologna. Ha rivolto un sentito ringraziamento al presidente, al direttore Fenucci e ai direttori Sartori e Di Vaio per la fiducia accordatagli, riconoscendo il valore della dirigenza. Tedesco ha evidenziato la storia gloriosa e la crescita indiscutibile che il club ha dimostrato negli ultimi anni, citando in particolare la storica qualificazione in Champions League e la prestigiosa vittoria della Coppa Italia come tappe fondamentali di un percorso virtuoso. “Questo è un club importante con una storia altrettanto importante. Gli ultimi anni hanno dimostrato una crescita indiscutibile con la qualificazione in Champions League e la vittoria della Coppa Italia e l'obiettivo è proseguire in questa crescita”, ha ribadito, delineando una chiara ambizione di continuità e ulteriore sviluppo per la compagine rossoblù.

Visione tattica e ambiente di lavoro ideale

Già nelle sue prime dichiarazioni, Domenico Tedesco ha tracciato i primi contorni della sua visione tattica per il Bologna. Il suo progetto di gioco si preannuncia come un calcio fluido, offensivo e propositivo, basato su un'alta intensità e sul coraggio dei giocatori in campo. Questa filosofia mira a creare una squadra dinamica e spettacolare, capace di esprimere un gioco moderno e coinvolgente, che possa entusiasmare i tifosi. Il tecnico ha inoltre espresso grande apprezzamento per l’ambiente che ha trovato a Bologna, definendolo ideale per lavorare con serenità e continuità, un fattore cruciale per la costruzione di un progetto tecnico duraturo e di successo.

La combinazione di un'idea di gioco chiara e un contesto favorevole rappresenta una base solida per il suo mandato alla guida del club.

Le motivazioni dietro la scelta di Tedesco

La decisione di affidare la guida tecnica del Bologna a Domenico Tedesco è stata attentamente ponderata e motivata dal direttore tecnico Giovanni Sartori. Sartori ha rivelato che il nome di Tedesco era già emerso due anni fa, in un'occasione precedente, a testimonianza di un interesse di lunga data. Ha evidenziato il profilo internazionale del tecnico, la sua modernità tattica e la sua capacità di comunicare in cinque lingue diverse, qualità che lo rendono un professionista di alto livello e un comunicatore efficace.

Le sue origini italiane, inoltre, sono state considerate un valore aggiunto significativo, facilitando l'integrazione e la comprensione della cultura calcistica locale. Questi elementi hanno fatto la differenza nella scelta finale, confermando Tedesco come la figura più adatta a guidare il club verso nuovi traguardi e a consolidare il percorso di crescita intrapreso.

In conclusione, la conferenza stampa di presentazione ha rafforzato l'immagine di un Domenico Tedesco estremamente motivato e desideroso di iniziare questa nuova avventura. Ha ribadito il suo entusiasmo per l’incarico e la ferma volontà di ripagare la fiducia ricevuta, confermando il “feeling positivo” già instaurato con la società e l’intero ambiente rossoblù.

L'obiettivo è chiaro: proseguire il percorso di crescita del Bologna, puntando a risultati sempre più ambiziosi e a consolidare la posizione del club nel panorama calcistico nazionale e internazionale.