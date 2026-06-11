Il montepremi complessivo di Wimbledon ha registrato un aumento del venti per cento rispetto all'edizione precedente, raggiungendo la cifra record di 64,2 milioni di sterline, equivalenti a circa 74,4 milioni di euro. L'annuncio, diffuso dagli organizzatori del prestigioso torneo londinese, risponde direttamente alle richieste di maggiori introiti avanzate dai principali tennisti a livello mondiale.

L'incremento record del montepremi

Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che prenderà il via il 29 giugno, il montepremi è passato dai 53,5 milioni di sterline dell'anno scorso agli attuali 64,2 milioni di sterline, segnando un incremento significativo del venti per cento.

Gli organizzatori hanno sottolineato che si tratta «di gran lunga del maggiore aumento annuale nella storia del torneo», evidenziando la portata eccezionale di questa decisione.

I vincitori del singolare maschile e femminile riceveranno ciascuno un premio di 3,6 milioni di sterline. Anche i giocatori eliminati al primo turno del singolare vedranno un incremento sostanziale, con un premio fissato a 80.000 sterline (circa 92.000 euro), che rappresenta un aumento del ventuno per cento rispetto al 2025. Questo incremento si estende a tutte le fasi del torneo, includendo anche le qualificazioni, garantendo una distribuzione più ampia dei benefici economici.

Dichiarazioni ufficiali e priorità ai giocatori

Deborah Jevans, presidente dell'All England Club, ha espresso la speranza che i giocatori «accolgano con favore» questo aumento. Ha inoltre ribadito l'impegno costante del club: «Daremo sempre la priorità ai giocatori, sia attraverso i premi in denaro, sia attraverso gli investimenti nelle nostre strutture, sia attraverso i servizi che offriamo in loco». Questa dichiarazione sottolinea l'attenzione degli organizzatori verso il benessere e la soddisfazione degli atleti.

La direttrice del torneo, Sally Bolton, ha avuto un incontro con Larry Scott, rappresentante dei giocatori, durante il Roland Garros per discutere proprio del montepremi. Jevans ha confermato l'interazione, affermando: «Abbiamo parlato, ci siamo scambiati email e ci siamo incontrati a Parigi», a testimonianza di un dialogo attivo e costruttivo tra le parti.

Le ragioni dell'aumento e l'impatto sui tennisti

L'incremento del montepremi è stato principalmente motivato dalle pressioni dei giocatori, che hanno richiesto una quota maggiore dei ricavi generati dai tornei del Grande Slam. Il totale di 64,2 milioni di sterline rappresenta un aumento di 10,7 milioni rispetto all'anno precedente, consolidando il torneo come uno degli eventi sportivi più remunerativi al mondo. L'aumento dei premi in denaro in tutte le fasi del torneo riflette l'intenzione di supportare non solo i campioni, ma anche i tennisti che partecipano ai primi turni e alle qualificazioni, contribuendo a migliorare le condizioni economiche generali nel circuito.