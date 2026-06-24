Con l'avvicinarsi della trade deadline della Major League Baseball, fissata per il 3 agosto, il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori si fa sempre più acceso. Le discussioni online, in particolare su Reddit, hanno evidenziato le strategie e i possibili movimenti delle principali squadre in corsa per i playoff. Tra le formazioni più citate figurano i Dodgers, gli Yankees e i Phillies; tuttavia, la serrata corsa per la post-season potrebbe limitare il numero di squadre disposte a cedere i propri giocatori di punta.

Secondo l'insider Robert Murray, uno dei temi centrali riguarda i Milwaukee Brewers.

Murray suggerisce che quest'anno la franchigia dovrebbe «spingere forte» sul mercato, puntando in particolare su Tarik Skubal. L'esperto immagina una rotazione dei Brewers notevolmente rafforzata dalla presenza di Skubal, affiancato da Jacob Misiorowski e Kyle Harrison, prospettando un monte di lancio tra i più temibili della lega.

I Philadelphia Phillies e il profilo aggressivo di Dave Dombrowski

Un altro punto di discussione rilevante concerne i Philadelphia Phillies. Murray sottolinea la propensione all'azione del general manager Dave Dombrowski, individuando in Matt Chapman un obiettivo plausibile per la squadra. Ciononostante, l'insider osserva che il contratto di Chapman potrebbe rappresentare un ostacolo non trascurabile per la buona riuscita di un eventuale accordo.

Tra le squadre che potrebbero mostrarsi particolarmente attive sul mercato, Murray menziona i Dodgers, i Phillies, gli Yankees, i Brewers, i Rays e, con una certa probabilità, anche gli Atlanta Braves e i Toronto Blue Jays. Queste formazioni, a suo avviso, sono pronte a cogliere ogni opportunità per rafforzare i rispettivi roster in vista della fase decisiva della stagione.

Nomi caldi e possibili sorprese nel mercato MLB

Oltre a Tarik Skubal, Murray indica Freddy Peralta come il giocatore più probabile a essere coinvolto in una trade, grazie alle sue prestazioni consistenti e a un salario considerato vantaggioso. Un altro nome interessante è quello di Joe Ryan dei Twins, che potrebbe rappresentare una pedina di scambio intrigante per diverse squadre in cerca di rinforzi.

Infine, tra i possibili candidati a sorpresa, Murray suggerisce Jacob Young dei Nationals. Sebbene sia considerato un elemento importante per Washington, Young potrebbe comunque attirare l'interesse di altre franchigie in cerca di rinforzi in vista della volata finale della stagione.

Le ipotesi e le analisi di Robert Murray riflettono il clima di incertezza e attesa che accompagna ogni anno la trade deadline MLB, con tifosi e dirigenti pronti a seguire ogni sviluppo fino all'ultimo minuto.