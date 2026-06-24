La campionessa in carica di Wimbledon, Iga Swiatek, ha iniziato la sua difesa del titolo sull'erba con una sconfitta inattesa. Dopo una stagione 2025 quasi perfetta sul manto verde, culminata nel trionfo ai Championships, la polacca è stata battuta dall'americana Emma Navarro (7-5, 2-6, 6-3) nel suo primo incontro sul verde del 2026. Navarro era stata finalista a Nottingham la settimana precedente.

Nel 2025, Swiatek aveva dominato la stagione sull'erba, vincendo dieci delle undici partite e conquistando il suo primo titolo a Wimbledon con una delle prestazioni finali più convincenti.

L'apertura della sua stagione 2026 ha preso una piega decisamente diversa: la polacca ha faticato a trovare il ritmo contro una Navarro determinata, che si è imposta con autorità nel set decisivo, mostrando solidità.

Swiatek: avvio difficile per la difesa del titolo

Questo esordio non è l'ideale per Iga Swiatek. La polacca preferisce accumulare partite prima dei grandi appuntamenti. Quest’anno, si presenterà a Wimbledon con una sola partita sull’erba. La sconfitta contro Emma Navarro rappresenta un ostacolo imprevisto nella sua preparazione; la campionessa dovrà ritrovare fiducia e ritmo in vista del prestigioso torneo londinese.

Per Emma Navarro, al contrario, questa vittoria conferma il suo ottimo momento di forma, già evidenziato dalla finale a Nottingham.

Il successo contro una delle giocatrici più forti è un segnale ulteriore della sua crescita. La statunitense ha dimostrato lucidità nel gestire il set decisivo, portando a casa un successo di prestigio che rafforza la sua posizione sull'erba.

Il percorso di Navarro e le difficoltà di Swiatek

Durante l'incontro, Swiatek ha manifestato difficoltà al servizio, commettendo sei doppi falli nel primo set. Navarro ha migliorato il suo bilancio stagionale sull'erba, portandolo a sei vittorie e due sconfitte, a testimonianza della sua costante solidità. La tennista americana è attesa ai quarti di finale, dove affronterà Elena Gabriela Ruse. Swiatek, invece, dovrà concentrare le sue energie sulla preparazione per Wimbledon, per difendere il trofeo conquistato l'anno precedente.