Enzo Maresca è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore del Manchester City, assumendo la guida tecnica della prestigiosa squadra inglese. L'annuncio, atteso con grande interesse nel panorama calcistico internazionale, è arrivato lunedì 29 giugno 2026. L'ex collaboratore di Pep Guardiola ha siglato un contratto triennale che lo legherà ai Citizens fino al 30 giugno 2029, segnando un nuovo capitolo nella storia del club e nella carriera del tecnico italiano.

Il ritorno all'Etihad Stadium e i dettagli dell'accordo

Per assicurarsi il ritorno di Maresca all'Etihad Stadium, il Manchester City ha versato una cifra considerevole al Chelsea, club con cui l'allenatore era ancora sotto contratto.

L'operazione economica si è concretizzata con un indennizzo stimato intorno ai 20 milioni di euro, a testimonianza della ferma volontà del City di riabbracciare il tecnico. Questo incarico rappresenta il terzo periodo di Maresca all'interno della società di Manchester. La sua prima esperienza risale alla stagione 2020-2021, quando ha guidato con successo la squadra Under-23. Successivamente, nel 2022, è tornato a far parte dello staff tecnico come collaboratore di Pep Guardiola, acquisendo una profonda conoscenza delle dinamiche e della filosofia di gioco del club. Questa progressione lo ha portato ora a ricoprire il ruolo di capo allenatore, una scelta che sottolinea la fiducia riposta nelle sue capacità e nella sua comprensione dell'ambiente.

Le prime dichiarazioni di Enzo Maresca

In occasione della sua presentazione, Enzo Maresca ha espresso con chiarezza le sue ambizioni e la sua consapevolezza del compito che lo attende. “Voglio vincere, giocare un bel calcio e avere la pressione di rappresentare un club come il Manchester City”, ha dichiarato il nuovo tecnico, evidenziando la sua determinazione e la sua visione strategica. Maresca ha inoltre aggiunto, con un tono che riflette la sua profonda conoscenza dell'ambiente: “So tutto del club, conosco le esigenze e le aspettative”. Queste parole sottolineano non solo la sua ambizione personale, ma anche la sua piena consapevolezza delle responsabilità che derivano dalla guida di una delle squadre più vincenti e ambiziose del calcio mondiale.

La strategia dietro la nomina e la visione di continuità

L'accordo tra il Manchester City e il Chelsea è stato il frutto di negoziati intensi, che hanno visto il coinvolgimento diretto dello stesso Maresca. Il tecnico ha raggiunto un'intesa riservata con il club londinese per facilitare il suo trasferimento, un passaggio cruciale che ha permesso di definire i termini economici dell'operazione, confermando il compenso pattuito intorno ai 20 milioni di euro. Il ritorno di Maresca sulla panchina del City non è solo una questione di esperienza pregressa, ma rappresenta una scelta strategica di continuità per il club inglese. L'obiettivo primario è quello di mantenere e, se possibile, elevare ulteriormente lo stile di gioco e la filosofia tattica che sono stati sviluppati e perfezionati durante la gloriosa era di Pep Guardiola.

Questa decisione riflette la volontà della dirigenza di assicurare una transizione fluida, preservando l'identità calcistica che ha portato il Manchester City ai vertici del calcio europeo e mondiale, proiettando il club verso nuovi successi con una visione chiara e coerente.