La WNBA osserva una pausa di due giorni nel suo calendario, con nessuna partita in programma per oggi e domani. Questa sospensione temporanea è stata decisa per consentire alle squadre di recuperare le energie e, in particolare, per permettere a Las Vegas Aces e New York Liberty di prepararsi al meglio per la finale della Commissioner's Cup. L'attesissimo incontro si disputerà martedì 30 giugno alle 19:00 (ora della costa orientale degli Stati Uniti) e sarà trasmesso in diretta su Prime Video.

La decisione di concedere questa pausa di due giorni consecutivi è strategica, non solo per le due finaliste, ma per tutte le tredici squadre della lega, reduci da un periodo intenso di gare.

Nelle ultime trentatré giornate, il campionato ha infatti assistito a un susseguirsi quasi ininterrotto di incontri quotidiani, con diverse formazioni impegnate in difficili back-to-back e una memorabile maratona di quattro tempi supplementari tra Washington Mystics e Portland Fire, che ha messo a dura prova la resistenza fisica delle atlete.

Il calendario delle prossime partite WNBA

Dopo la finale della Commissioner's Cup tra Las Vegas Aces e New York Liberty, la stagione regolare della WNBA riprenderà con un ricco calendario di incontri, distribuiti su più giorni e trasmessi su diverse piattaforme. Il giovedì 2 luglio vedrà tre match in programma: Atlanta Dream contro Washington Mystics alle 19:30 su League Pass, Dallas Wings contro Connecticut Sun alle 20:00 su Prime Video, e Seattle Storm contro Phoenix Mercury alle 22:00 su League Pass.

Il venerdì 3 luglio, invece, si disputeranno due partite: Minnesota Lynx contro New York Liberty alle 19:30 su ION e Chicago Sky contro Las Vegas Aces alle 22:00, sempre su ION.

Infine, sabato 4 luglio, il calendario prevede Golden State Valkyries contro Atlanta Dream alle 13:00 su CBS/Paramount+, seguito da Portland Fire in trasferta contro i Seattle Storm alle 21:00 su League Pass.

La copertura televisiva della stagione WNBA

La stagione 2026 della WNBA si distingue per una copertura televisiva nazionale da record, con ben 216 partite trasmesse. Questo risultato è frutto di un nuovo accordo media che ha consolidato le partnership con emittenti storiche come Disney (ABC/ESPN), Amazon Prime Video, CBS Sports/Paramount+ e Scripps (ION), introducendo al contempo nuovi importanti attori quali NBCUniversal e USA Sports.

Ogni squadra affronterà un totale di 44 gare, per un complessivo di 330 incontri nella stagione regolare. Tra le sfide più attese e con copertura nazionale figurano incontri come Aces vs. Mercury, Fever vs. Wings e Dream vs. Sky. La piattaforma WNBA League Pass arricchirà l'esperienza degli appassionati offrendo funzionalità avanzate per seguire l'intera stagione, mentre i dettagli sulla programmazione canadese saranno resi noti in un secondo momento.