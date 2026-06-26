Sarà l’americana Robin Montgomery l’avversaria d’esordio di Jasmine Paolini a Wimbledon Championships 2026. Il sorteggio del tabellone femminile ha definito il percorso delle tre azzurre in gara nel torneo che inizierà lunedì sui campi in erba di Londra.
Il debutto di Paolini
Per Jasmine Paolini, finalista nel 2024, l’esordio sarà contro l’americana Montgomery. La tennista italiana è stata inserita nella parte bassa del tabellone, presieduta dalla campionessa del 2022 Elena Rybakina, con un cammino potenzialmente impegnativo fin dalle prime fasi.
Le altre azzurre in gara
Nel tabellone principale figurano altre due italiane. Tyra Grant, alla prima partecipazione in un main draw di uno Slam dopo le qualificazioni, affronterà la britannica Katie Boulter.
Elisabetta Cocciaretto è invece stata inserita nella parte alta del draw, quella guidata dalla numero uno del mondo Aryna Sabalenka, e debutterà contro la cinese Xinyu Wang.
Un torneo da record
Wimbledon Championships 2026 si presenta con un montepremi record da 64,2 milioni di sterline, pari a circa 75,8 milioni di euro, confermandosi uno degli eventi sportivi più ricchi e prestigiosi del circuito internazionale.