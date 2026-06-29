Il secondo giorno di Wimbledon si preannuncia ricco di emozioni, con un programma che vedrà scendere in campo alcune delle stelle più attese. Sul Centre Court, l'attenzione sarà focalizzata sugli incontri di Iga Swiatek, Alexander Zverev e l'iconica Serena Williams, pronti a dare spettacolo.

Gli Incontri sui Campi Principali

Il Centre Court, con inizio alle 13:30, ospiterà la sfida tra la testa di serie numero tre Iga Swiatek (POL) e Taylor Townsend (USA). A seguire, il secondo favorito Alexander Zverev (GER) affronterà Alexander Blockx (BEL). La giornata si concluderà con l'attesissimo match che vedrà Serena Williams (USA) opporsi a Maya Joint (AUS).

Sul No.1 Court, a partire dalle 13:00, il programma prevede tre incontri di alto livello. La sesta testa di serie Taylor Fritz (USA) sfiderà Dusan Lajovic (SRB). Seguirà l'incontro tra Lois Boisson (FRA) e la seconda testa di serie Elena Rybakina (KAZ). Infine, il veterano Stan Wawrinka (SUI) incrocerà la racchetta con l'italiano Matteo Berrettini.

Il Calendario sui Campi Esterni

Il No.2 Court aprirà le danze alle 11:00 con la sesta testa di serie Amanda Anisimova (USA) contro Lina Gjorcheska (MKD). Successivamente, Otto Virtanen (FIN) si misurerà con la quarta testa di serie Ben Shelton (USA). La giornata proseguirà con l'ottava testa di serie Elina Svitolina (UKR) contro Daria Snigur (UKR), per concludersi con la sfida tra Mariano Navone (ARG) e la nona testa di serie Flavio Cobolli (ITA).

Sempre dalle 11:00, il No.3 Court vedrà Katie Boulter (GBR) affrontare Tyra Caterina Grant (ITA). Seguiranno gli incontri tra la quinta testa di serie Alex de Minaur (AUS) e Roman Andres Burruchaga (ARG), e tra la quindicesima testa di serie Jakub Mensik (CZE) e Toby Samuel (GBR). In chiusura di giornata, non prima delle 17:00, è in programma la partita tra Nadia Podoroska (ARG) e la dodicesima testa di serie Marta Kostyuk (UKR).

Aggiornamenti e Variazioni del Programma

È importante notare che, rispetto a una versione iniziale del programma, il calendario ufficiale del Day 2 di Wimbledon presenta alcune significative variazioni. In particolare, il Centre Court, oltre agli incontri di Iga Swiatek contro Taylor Townsend e Serena Williams contro Maya Joint, vedrà anche la sfida tra Taylor Fritz (USA) e Jack Draper (GBR).

Di conseguenza, sul No.1 Court, il programma include l'incontro tra Alexander Zverev (GER) e Alexander Blockx (BEL), seguito da Lois Boisson contro Elena Rybakina e Stan Wawrinka contro Matteo Berrettini. Le altre partite sui campi No.2 e No.3 rimangono invariate rispetto a quanto precedentemente comunicato.

Queste modifiche riflettono un aggiornamento dell'ordine di gioco. Il programma appena descritto, che include le variazioni, è da considerarsi il riferimento più attendibile per il calendario completo del secondo giorno del torneo.