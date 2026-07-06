La vittoria dell’Inghilterra per tre a due contro il Messico, ottenuta allo Stadio Azteca di Città del Messico, è stata purtroppo oscurata da un grave infortunio occorso a Jordan Henderson. Il centrocampista, che era rimasto in panchina per l’intera durata della partita, è stato coinvolto in un incidente proprio al termine del match, durante i festeggiamenti della squadra inglese per la qualificazione.

L’episodio si è verificato quando Henderson ha tentato di scavalcare un cartellone pubblicitario per fare ritorno in campo dopo il fischio finale.

In quel frangente, è scivolato rovinosamente, riportando una lesione al polso. Questo spiacevole evento, avvenuto mentre la squadra celebrava l’accesso agli ottavi di finale, ha gettato un’ombra sulla serata, trasformando la gioia in preoccupazione per il gruppo guidato dal commissario tecnico Thomas Tuchel.

Le condizioni di Henderson e la reazione dello staff

Immediatamente dopo la caduta, lo staff medico è intervenuto con grande prontezza. A Henderson è stato somministrato ossigeno e il giocatore è stato trasportato fuori dal campo in barella, un’immagine che ha subito destato allarme. Successivamente, il centrocampista è stato accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti, un passaggio obbligato che gli ha impedito di rientrare con il resto della squadra a Kansas City.

Il commissario tecnico Thomas Tuchel ha espresso il suo dispiacere per l’accaduto, dichiarando che l’infortunio "sembra serio" e che la festa era stata "rovinata" da questo imprevisto.

La dinamica dell’incidente ha generato una notevole preoccupazione tra i compagni di squadra e l’intero staff tecnico, che hanno seguito con apprensione il trasferimento di Henderson. L’esatta entità della lesione al polso sarà valutata con precisione nelle prossime ore, ma fin da subito è apparso chiaro che la sua presenza per il prosieguo del torneo è ora fortemente in dubbio, creando un’incertezza significativa per le prossime sfide dell’Inghilterra.

Impatto sull’Inghilterra e rischi per il torneo

La notizia dell’infortunio di Henderson ha avuto un’eco immediata e significativa, non solo in patria ma anche a livello internazionale, dove si è subito evidenziato come l’episodio rischi concretamente di compromettere la partecipazione del centrocampista al resto della competizione.

L’allenatore Thomas Tuchel ha ribadito che Henderson si trova in ospedale a causa di una "lesione piuttosto seria" al polso, un’affermazione che lascia intendere tempi di recupero potenzialmente lunghi e complessi. L’Inghilterra, reduce da una vittoria comunque sofferta, si trova ora di fronte alla necessità di valutare attentamente le alternative a centrocampo, in vista delle cruciali sfide che la attendono nel cammino mondiale. Questa situazione rappresenta un duro colpo per le ambizioni della squadra, che dovrà ora dimostrare la propria capacità di adattamento.