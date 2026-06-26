Il sorteggio del tabellone maschile di Wimbledon ha delineato una serie di incontri di primo turno che promettono grande spettacolo e notevole equilibrio. Tra le sfide più attese spicca il confronto tra Matteo Berrettini, l'unico finalista di Wimbledon presente nella parte bassa del tabellone, e Stan Wawrinka, tre volte vincitore di tornei del Grande Slam. Nonostante le loro lunghe carriere, i due non si sono mai affrontati prima d'ora. Entrambi godono di grande affetto da parte del pubblico, e questa partita assumerà anche il significato di un momento di commiato per uno dei protagonisti, che saluterà l'All England Club.

Un altro match di particolare interesse vede Marin Cilic, ex finalista del torneo, opposto a Daniil Medvedev. Si tratta di una rivincita del quarto di finale disputato poche settimane fa a ’s-Hertogenbosch, vinto dal russo in tre set. Medvedev ha già avuto la meglio su Cilic a Wimbledon nel 2021, in una maratona di cinque set che gli permise di raggiungere per la prima volta gli ottavi di finale. Da allora, il russo ha collezionato diverse semifinali, ma arriva a Londra dopo una precoce eliminazione al primo turno contro Benjamin Bonzi.

Le sfide principali del primo turno

Roberto Bautista Agut, semifinalista a Wimbledon nel 2019, si appresta a dare l'addio al prestigioso torneo londinese, affrontando il giovane talento brasiliano Joao Fonseca.

Fonseca, che lo scorso anno ha raggiunto il terzo turno al suo debutto, arriva però da una sconfitta sull'erba contro Yannick Hanfmann. Bautista Agut, ex numero nove del mondo e attualmente fuori dai primi 150, non ha ancora registrato una vittoria su erba in questa stagione.

Grande attenzione è rivolta anche al confronto tra Taylor Fritz e Jack Draper. Il sorteggio non è stato clemente per l'americano, testa di serie numero sei, che si trova di fronte un avversario in netta ripresa dopo problemi fisici e già capace di batterlo sull'erba. Draper, infatti, conduce 3-2 nei precedenti e ha vinto l'unico scontro diretto disputato su questa superficie.

Protagonisti e ritorni in campo

Arthur Fils, rientrato dopo un infortunio che lo ha costretto a saltare il Roland Garros, tornerà in campo contro Rafael Collignon.

Il tennista francese, che nel 2024 ha raggiunto gli ottavi a Wimbledon, non disputa un match da Roma e dovrà affrontare un avversario ostico, noto per aver messo in difficoltà anche Alexander Zverev ad Halle.

Proprio Alexander Zverev, fresco vincitore di un torneo del Grande Slam, affronterà al primo turno il giovane belga Alexander Blockx, una delle rivelazioni della stagione, reduce da un infortunio alla caviglia che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Blockx, se in piena forma, potrebbe rappresentare un ostacolo insidioso per il tedesco, che a Wimbledon ha raggiunto la seconda settimana in tre occasioni senza mai superare il quarto turno.

Il tabellone ufficiale conferma inoltre altri incontri di rilievo, tra cui la sfida tra Jannik Sinner, campione in carica, e Miomir Kecmanovic. La presenza di Jack Draper nel main draw, che segna il suo ritorno dopo problemi a braccio e ginocchio, aggiunge ulteriore interesse al suo atteso confronto con Fritz.