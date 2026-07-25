LeBron James ha siglato un contratto biennale da otto milioni di dollari con i Philadelphia 76ers. La sorprendente decisione ha subito innescato discussioni su una possibile riunione con il figlio Bronny James, dei Los Angeles Lakers. L'ipotesi di una trade tra le due franchigie è centrale nel dibattito NBA: i 76ers sono pronti a offrire due seconde scelte del Draft NBA 2027 per acquisire Bronny, rinunciando ai contratti di Jabari Walker e Dalen Terry.

Scelto dai Lakers alla cinquantaquattresima chiamata nel Draft 2024, Bronny James ha disputato quarantadue partite la scorsa stagione, con medie di 2,9 punti e 1,2 assist in 8,9 minuti, e un tiro da tre punti migliorato al 38,6%.

Pur non essendo un elemento di rotazione stabile, ha mostrato buone doti difensive. Le sue apparizioni, seppur sporadiche, nei playoff 2026 dei Lakers, sono state frutto delle scelte tecniche di JJ Redick, che ne ha riconosciuto l'utilità.

La strategia dei Philadelphia 76ers

Per i Philadelphia 76ers, questa trade rappresenterebbe un gesto di buona volontà verso LeBron James, che ha accettato un contratto al minimo salariale per costruire un roster competitivo. L'arrivo di Bronny, pur non essendo una priorità tecnica, fornirebbe profondità difensiva e la possibilità di vederli insieme. Il costo dell'operazione, due seconde scelte in un Draft 2027 ritenuto poco profondo, è considerato accettabile dai 76ers per massimizzare il valore della presenza di LeBron.

La posizione dei Los Angeles Lakers

I Los Angeles Lakers potrebbero vedere nella cessione di Bronny per due seconde scelte un modo per chiudere l'era LeBron James e inaugurare una nuova fase incentrata su Luka Dončić. Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono che la dirigenza non sia disposta a cederlo senza una proposta di valore. Il giovane James è considerato un progetto di sviluppo a lungo termine; la franchigia ha investito nella sua crescita e ne percepisce un potenziale che va oltre la connessione familiare. Un insider ha infatti dichiarato: "Ci vorrebbe qualcosa di serio perché i Lakers vogliano scambiare Bronny. Lo hanno sviluppato, lo apprezzano e ha MOLTI sostenitori all'interno della struttura".

La società, pertanto, non intende privarsi di Bronny solo per assecondare le scelte del padre, ma valuterà ogni offerta in base al suo valore reale.

In sintesi, la prospettiva di vedere LeBron e Bronny James riuniti ai 76ers rimane un'ipotesi affascinante ma non scontata. I Philadelphia 76ers la considerano un investimento strategico e d'immagine, mentre i Los Angeles Lakers sono determinati a non svendere un giovane in cui credono, a meno di una proposta all'altezza del percorso di crescita.