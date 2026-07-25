La notizia della scelta di LeBron James di unirsi ai Philadelphia 76ers ha lasciato i Golden State Warriors in una situazione di profonda incertezza. Dopo aver inseguito a lungo la superstar, la dirigenza di Golden State aveva sospeso molte delle operazioni di mercato nella speranza di portare James nella Baia, con il sostegno di Stephen Curry e Draymond Green. Il progetto, però, è sfumato: LeBron ha preferito la squadra di Joel Embiid e Jaylen Brown, lasciando i Warriors a dover ripensare radicalmente il proprio futuro e le strategie per la prossima stagione.

La delusione è palpabile tra i vertici della franchigia, che avevano visto in James l’ultima vera occasione per rilanciare la leggenda di Curry e tentare un nuovo assalto al titolo NBA. Ora, senza la stella trasformatrice che avrebbe potuto cambiare le sorti della squadra, Golden State si trova di fronte a scelte drastiche: puntare su scambi importanti, ringiovanire il roster o addirittura considerare una ricostruzione completa.

Ipotesi di scambi e rivoluzione del roster

Tra le opzioni più discusse figura la possibilità di scambiare giocatori chiave per ottenere elementi più giovani o funzionali alle nuove esigenze del team. Un’ipotesi concreta prevede uno scambio tra Jimmy Butler e Michael Porter Jr.

, con quest’ultimo che rappresenterebbe una soluzione più giovane e in linea con la necessità di rinnovamento dei Warriors. Porter, reduce dalla sua migliore stagione in carriera, potrebbe integrarsi efficacemente con Curry grazie alle sue doti di tiratore e alla sua capacità di allinearsi all'etica offensiva di Golden State.

Un’altra strada esplorata porta ad Alperen Sengun, centro di Houston che, nonostante una stagione difficile, potrebbe rappresentare un investimento significativo per il futuro. Sengun, con le sue capacità di facilitare il gioco offensivo dal gomito o in post basso, potrebbe affiancare Curry in modo interessante, anche se restano dubbi sulla sua compatibilità con il resto dello spogliatoio e le dinamiche di squadra.

Ricostruzione totale o soluzioni di contorno?

Non manca chi suggerisce una svolta radicale e meno sentimentale: cedere Stephen Curry per avviare una ricostruzione completa della franchigia, accumulando scelte future al draft e giovani talenti. Una prospettiva che, seppur remota e difficile da attuare, viene presa in considerazione per garantire flessibilità e nuove opportunità nei prossimi anni. Tuttavia, la dirigenza sembra intenzionata a lasciare che Curry concluda la carriera a Golden State, anche a costo di rinunciare a nuove ambizioni immediate di campionato.

Nel frattempo, il "Piano B" per la squadra prevede l’esplorazione di scambi minori o l’inserimento di giocatori di esperienza come DeMar DeRozan, al fine di apportare miglioramenti marginali al roster.

Coach Steve Kerr potrebbe affidarsi a un quintetto base composto da De’Anthony Melton, Stephen Curry, Draymond Green, Kristaps Porziņģis e il giovane Yaxel Lendeborg nel ruolo di small forward. La stagione che si apre sarà dunque segnata da incertezza e dalla pressante necessità di trovare una nuova identità, dopo l’ennesima occasione sfumata per tornare ai vertici della NBA.