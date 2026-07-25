LeBron James ha ufficialmente annunciato venerdì la sua firma con i Philadelphia 76ers per le prossime due stagioni, definendo questa mossa come la sua “ultima decisione” in carriera. L'icona della NBA, all'età di 41 anni, ha rivelato di aver seriamente considerato il ritiro al termine della precedente stagione con i Lakers. Tuttavia, ha scelto di proseguire la sua straordinaria carriera, motivato dal profondo amore per il gioco e dal desiderio di “sacrificarsi, lavorare, lottare, competere e avere la possibilità di vincere un altro titolo”.

Il Contratto e le Motivazioni di LeBron

L'accordo siglato è un contratto biennale del valore complessivo di otto milioni di dollari, che include un'opzione per il secondo anno a favore del giocatore. LeBron James ha chiarito che la sua scelta non è stata dettata da ragioni economiche, affermando esplicitamente di non essere arrivato a Philadelphia “per i soldi”, né tantomeno “per la famiglia”. La sua unica e chiara motivazione è la concreta opportunità di contribuire a trasformare i Sixers in una squadra capace di conquistare il campionato NBA.

I Philadelphia 76ers: Una Squadra da Titolo

I Philadelphia 76ers si presentano ora come una delle franchigie più competitive dell'Eastern Conference. Il quintetto titolare vanta nomi di spicco come Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe e, soprattutto, Jaylen Brown.

Quest'ultimo è approdato a Philadelphia grazie a un'importante operazione di mercato con i Boston Celtics, un trasferimento che ha rafforzato in modo significativo il roster dei Sixers. L'arrivo di LeBron James completa un nucleo di giocatori di altissimo livello, con l'obiettivo primario di porre fine a un digiuno di titoli che per la franchigia dura dal lontano 1983.

Le Mosse Chiave di Celtics e Knicks

La sorprendente firma di LeBron James con i Philadelphia 76ers è stata indirettamente influenzata da alcune mosse strategiche compiute da franchigie rivali. I Boston Celtics, accettando l'offerta di Philadelphia per Jaylen Brown, hanno di fatto reso i Sixers una destinazione notevolmente più attraente e credibile per il campione.

Parallelamente, la vittoria del titolo NBA da parte dei New York Knicks ha, secondo quanto riportato dal suo agente Rich Paul, spostato l'attenzione di LeBron verso altre opportunità, allontanandolo da un possibile approdo nella Grande Mela.

Un Nuovo Capitolo per LeBron e i Sixers

Con questa decisione di grande impatto, LeBron James si appresta a scrivere l'ultimo e cruciale capitolo della sua leggendaria carriera in una città che da tempo brama il successo. La sua scelta, profondamente motivata dalla sete di competizione e dalla determinazione a vincere, segna l'inizio di una nuova era non solo per i Philadelphia 76ers, ma per l'intera NBA, promettendo nuove sfide e grandi emozioni.