Il 5 luglio, a Termoli, si è tenuto "Tutti a bordo - La nostra regata", il primo evento organizzato dal Cip Molise dedicato alla vela paralimpica. Questa iniziativa segna l'avvio di un percorso articolato di attività volte a promuovere l'inclusione, la partecipazione e la valorizzazione delle persone con disabilità attraverso lo sport.

Un'esperienza completa tra teoria e mare

La giornata ha offerto ai partecipanti un'esperienza a 360 gradi, combinando momenti teorici e pratici. Il culmine è stato rappresentato da un'emozionante uscita in mare e dalla regata finale, con il prezioso supporto di istruttori qualificati e delle realtà sportive del territorio.

L'obiettivo primario è stato quello di permettere a tutti di vivere il mare come uno spazio di condivisione, autonomia e crescita personale, in piena sintonia con i valori paralimpici.

Il progetto più ampio del Cip Molise

L'evento di Termoli costituisce il primo tassello di un progetto più ampio, presentato nei giorni scorsi presso la Regione Molise. Questo programma proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori iniziative dedicate all'avviamento allo sport, al coinvolgimento delle scuole e alla creazione di un Campus Paralimpico Regionale.

Il presidente del Cip, Marco Giunio De Sanctis, ha sottolineato l'importanza della disciplina: "La vela è una disciplina capace di trasformare l'inclusione in un'esperienza concreta.

Auspico, dunque, che questo evento sia un grande manifesto dei valori dello sport paralimpico e delle pari opportunità". A fargli eco, la presidente del Cip Molise, Donatella Perrella, ha aggiunto: "La vela è una disciplina che insegna collaborazione, autonomia e fiducia nelle proprie capacità: valori che sono alla base dell'intero progetto".