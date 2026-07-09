La stella delle Las Vegas Aces, A'ja Wilson, quattro volte MVP della WNBA, rimane in forte dubbio per l'imminente sfida contro le Portland Fire. La sua presenza in campo è stata classificata come "questionable" a causa di un infortunio alla caviglia destra che l'ha già costretta a saltare le ultime tre partite della squadra. L'allenatrice Becky Hammon ha ribadito la cautela dello staff medico, definendo la situazione di Wilson "day-to-day" e sottolineando: "Non vogliamo affrettarla". Questa gestione prudente è dettata dall'importanza capitale della giocatrice per gli equilibri e le ambizioni delle Aces.

L'assenza di A'ja Wilson si è fatta sentire pesantemente nelle recenti prestazioni delle Aces, che hanno incassato due sconfitte consecutive. Tra queste, spiccano la battuta d'arresto contro le New York Liberty nella finale della Commissioner’s Cup e la sconfitta subita in casa contro Indiana. L'impatto di Wilson sulla squadra va ben oltre il mero apporto di punti. Come spiegato da coach Hammon, "Non è solo per i suoi punti. È la sua presenza, la sua gravità in campo che apre spazi per le compagne". Senza la sua leader, la squadra è stata costretta ad adattarsi, optando per formazioni più agili e cercando nuove strategie offensive per compensare il vuoto lasciato dalla sua influenza.

Le sfide interne delle Las Vegas Aces

Le Las Vegas Aces (15-6), che si trovano attualmente in testa alla classifica del campionato WNBA a pari merito con Minnesota, hanno affrontato anche altri cambiamenti significativi nel roster. La squadra ha recentemente deciso di rinunciare a Chennedy Carter, guardia di riserva che contribuiva con una media di 12,2 punti a partita. Carter, alla sua quarta esperienza in cinque stagioni WNBA, è stata tagliata senza che venissero fornite motivazioni ufficiali. Questi aggiustamenti hanno complicato ulteriormente la gestione della rosa per l'allenatrice Hammon, che ha evidenziato la necessità di "trovare nuovi modi per vincere le partite" e di migliorare la circolazione della palla in assenza della loro giocatrice più rappresentativa.

Le Portland Fire e il contesto della partita

Dall'altra parte del campo, le Portland Fire (9-12), una squadra di espansione, arrivano a questo incontro dopo aver interrotto una serie negativa di tre sconfitte consecutive. Il successo è arrivato contro Seattle, grazie soprattutto alla prestazione di Carla Leite, autrice di 20 punti e quattro assist. Anche le Fire devono fare i conti con un'incertezza legata agli infortuni: la guardia Karlie Samuelson è in dubbio per un problema al dito medio sinistro, avendo già saltato le ultime tre gare. Il precedente stagionale tra le due formazioni ha visto le Aces imporsi con un netto 105-89, in una partita in cui A'ja Wilson aveva brillato con 32 punti, mentre Carla Leite aveva guidato Portland con 18.

L'allenatore delle Fire, Alex Sarama, ha ribadito la sua fiducia nei giovani, affermando: "La mia filosofia è fidarmi delle giocatrici più giovani. È qualcosa che voglio perseguire attivamente".

La partita si preannuncia dunque come un test cruciale per entrambe le squadre. Le Las Vegas Aces saranno chiamate a dimostrare la loro capacità di vincere anche senza la loro leader indiscussa, mentre le Portland Fire cercheranno di sfruttare ogni occasione per realizzare un'impresa contro le campionesse in carica.