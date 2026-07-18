Ad Hartford, presso la prestigiosa PeoplesBank Arena, si è conclusa la sessione junior del 2026 U.S. Classic, un evento che ha visto la giovane Addalye VanGrinsven emergere come protagonista indiscussa. La sua performance eccezionale ha dominato la giornata, attirando l'attenzione degli addetti ai lavori e del pubblico presente.

Addalye VanGrinsven trionfa nell'all-around e nelle specialità

Nel concorso all-around junior, Addalye VanGrinsven ha conquistato il gradino più alto del podio con un punteggio complessivo di 26.800. Una vittoria netta che l'ha vista precedere di misura la coppia composta da Sydney Williams e Paisley Ritger, entrambe classificatesi al secondo posto con 26.150 punti.

Il terzo posto è stato invece occupato da Brooklyn Klauser, che ha chiuso la competizione con 25.700. La superiorità di VanGrinsven si è manifestata anche nelle specialità, dove ha primeggiato sia nella vault, con un impressionante 13.650, sia nel corpo libero (floor), ottenendo 13.150. Le altre ginnaste si sono distinte in diverse discipline: Sydney Williams ha brillato alla trave, conquistando il primo posto con 13.300, mentre alle parallele asimmetriche il primato è stato condiviso da Amia Pugh-Banks e Paisley Ritger, entrambe con 13.100.

Dettagli delle routine e prospettive future

Le esibizioni della giornata hanno offerto spunti tecnici di alto livello. Durante la prima rotazione, Addalye VanGrinsven ha eseguito una routine al corpo libero che ha incantato il pubblico, caratterizzata da un doppio wolf turn, un full-in in posizione raccolta, un double pike e un punch front layout seguito da un double back, per un totale di 13.150 punti.

La ginnasta ha inoltre rivelato di essere impegnata nella preparazione di un doppio layout d'apertura, che intende presentare ai prossimi campionati, dimostrando ambizione e dedizione. Nella vault, la sua esecuzione di uno Yurchenko 1.5, impreziosito da un piccolo rimbalzo, le ha fruttato un eccellente 13.650. Anche Sydney Williams ha mostrato grande maestria al corpo libero, ottenendo 13.300 con una serie complessa che includeva un triplo wolf turn e un 2.5 twist con passo laterale. Alle parallele, Amia Pugh-Banks ha realizzato una sequenza tecnica articolata che le è valsa 13.100. Un debutto particolarmente notevole è stato quello di Audrey VanGrinsven, che, nonostante i suoi dodici anni, ha presentato una routine al corpo libero da 11.800, definita “eccezionale” per una ginnasta della sua età.

Il contesto della competizione e i prossimi impegni

La sessione junior del 2026 U.S. Classic ha avuto inizio alle 14:00 ET, preparando il terreno per l'attesissima sessione senior, prevista per le 19:00 ET. L'evento è stato seguito con grande attenzione, con aggiornamenti in tempo reale, punteggi dettagliati e highlights disponibili per gli appassionati. Questa giornata di competizioni ha già fornito indicazioni significative sul futuro della ginnastica junior statunitense, mettendo in luce talenti promettenti come Addalye VanGrinsven. La sua capacità di eccellere sia nell'all-around che in specialità chiave come la vault e il corpo libero la posiziona come una delle atlete più interessanti e da tenere d'occhio in vista dei prossimi campionati nazionali, confermando la sua rapida ascesa nel panorama della ginnastica giovanile.