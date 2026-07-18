Una pagina indelebile nella storia del tennis greco è stata scritta da Maria Sakkari, che ha conquistato la finale del Vanda Pharmaceuticals Athens Open. Questo traguardo assume un significato ancora più profondo, giungendo esattamente quarant’anni dopo che sua madre, Angeliki Kanellopoulou, aveva compiuto la medesima impresa nella vibrante capitale ellenica. L'attuale numero 37 del ranking mondiale ha superato l'avversaria Alina Korneeva con un punteggio deciso di 6-1, 7-5, al culmine di una partita intrisa di profonda emozione e di un innegabile valore personale.

Al termine dell'incontro, la tennista greca non ha celato la sua viva commozione, lasciandosi andare alle lacrime davanti a un pubblico di casa entusiasta e rivolgendosi ai tifosi con parole cariche di sentimento. “È molto speciale perché è la mia città natale ed è la prima volta”, ha dichiarato Sakkari con voce rotta dall'emozione, subito dopo aver siglato la vittoria. La sua performance sul campo è stata caratterizzata da una solidità impressionante: per tutta la durata del torneo, Sakkari non ha ancora ceduto un singolo set. Contro la giovane diciannovenne Korneeva, ha dimostrato una notevole capacità di reazione, superando anche i momenti di maggiore difficoltà, come quando la tennista russa è riuscita a strapparle il servizio nel secondo set, proprio mentre Sakkari si apprestava a servire per chiudere il match.

Nonostante l'imprevisto, Sakkari ha saputo mantenere la calma, chiudendo l'incontro in un'ora e ventitré minuti e convertendo con efficacia cinque delle sei palle break a sua disposizione, a testimonianza di una determinazione incrollabile.

Un traguardo storico che unisce due generazioni nel tennis greco

Il ritorno del prestigioso circuito WTA ad Atene, dopo un'assenza di ben trentacinque anni, ha conferito un'aura di eccezionalità al percorso della giocatrice greca. Questo evento ha permesso a Sakkari di condividere un momento così significativo con la propria madre, la quale era presente sugli spalti e visibilmente partecipe dell'emozione generale. Con uno sguardo rivolto al futuro e un profondo rispetto per il passato, Maria Sakkari ha espresso il suo desiderio: “Voglio fare un passo in più rispetto a mia madre di quarant’anni fa – domani cercherò di vincere”.

Questa dichiarazione sottolinea la sua ambizione di superare il traguardo raggiunto da Angeliki Kanellopoulou nel lontano 1984, aggiungendo un nuovo capitolo alla storia familiare. Per Sakkari, questa è l'undicesima finale in carriera e la prima dal torneo di Indian Wells 2024. Domenica prossima, la tennista greca affronterà la vincente tra Barbora Krejcikova e Clara Tauson, con l'obiettivo di conquistare il suo terzo titolo WTA e coronare un sogno che unisce sport e affetti familiari.

L'importanza cruciale del sostegno di casa per Maria Sakkari

Il torneo di Atene si è rivelato un appuntamento di particolare importanza e significato per Maria Sakkari, che ha potuto contare sul calore incondizionato del pubblico di casa e sulla presenza confortante delle persone a lei più care durante l'intero svolgimento della competizione.

Fin dal turno d'esordio, la tennista aveva ricevuto un forte e palpabile sostegno dagli spalti, una dimostrazione evidente di quanto l'ambiente familiare e l'affetto dei tifosi possano influenzare positivamente le prestazioni degli atleti. La presenza costante della madre nel box e il tifo incessante dei sostenitori hanno contribuito in maniera determinante a rendere ancora più toccante ed emozionante il cammino della giocatrice greca verso questa storica finale, alimentando la sua determinazione e la sua voglia di vincere sul campo di casa.