Albert Chatrian è stato eletto nuovo presidente del comitato Fisi‑Asiva della Valle d’Aosta per il prossimo quadriennio olimpico. L’elezione è avvenuta ad Aosta, durante l’assemblea che ha visto Chatrian, già noto come ex consigliere regionale e stimato maestro di sci alpino, assumere la guida del comitato. Egli subentra a Marco Mosso, che ha ricoperto la carica fino a questa recente tornata elettorale, segnando un momento di importante rinnovamento per gli sport invernali valdostani.

L’assemblea elettiva, tenutasi nella città di Aosta, non ha solo sancito la presidenza di Chatrian, ma ha anche definito la composizione del nuovo consiglio direttivo.

Sono stati eletti sette consiglieri laici: Umberto Aglietta, Manuel Carrozza, Jacques Fosson, Roberto Greco, Emanuele Panza, Francesca Servadei e Dominique Vallet. A questi si aggiungono i due consiglieri atleti, Matteo Cortinovis e Simone Manassero, e il consigliere dei tecnici, Ettore Mosca Barberis. Questa composizione riflette l'impegno per una rappresentanza ampia e diversificata all'interno del comitato, garantendo una visione completa per lo sviluppo delle discipline invernali.

Il Rinnovo delle Cariche e la Nuova Composizione del Consiglio Fisi‑Asiva

La nomina di Albert Chatrian e l'elezione dei nuovi membri si inseriscono in un più ampio contesto di rinnovamento delle cariche per tutti i comitati regionali della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

Queste assemblee elettive, che si svolgono a livello nazionale tra il 18 e il 26 luglio, sono cruciali per delineare il futuro degli sport invernali in Italia, specialmente al termine del quadriennio che ha condotto alle recenti Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. In Valle d’Aosta, la selezione dei membri del consiglio direttivo per il prossimo mandato, inclusi i rappresentanti di atleti e tecnici, assicura una governance che mira a essere eterogenea e pienamente rappresentativa delle diverse anime del movimento sportivo locale, promuovendo una gestione inclusiva e competente.

ASIVA: Ruolo Strategico e Prospettive Future nel Contesto FISI

L’ASIVA, acronimo di Associazione Sport Invernali Valle d’Aosta, è il comitato regionale della FISI con il compito primario di promuovere e sviluppare le discipline invernali sul territorio valdostano.

Le elezioni regionali FISI, che interessano l'intero panorama sportivo italiano nel mese di luglio, rappresentano un momento fondamentale per la ridefinizione delle strategie e degli obiettivi futuri per i vari comitati. La conclusione del ciclo olimpico con Milano‑Cortina 2026 segna l'inizio di una nuova fase, e la guida di Albert Chatrian, che si è presentato come candidato unico per la presidenza ASIVA, si pone in questo quadro di transizione e continuità amministrativa. La sua nomina è vista come un passo importante per consolidare e proiettare verso il futuro le attività legate agli sport invernali nella regione, rafforzando la sua posizione nel panorama nazionale.