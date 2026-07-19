La Formula 1 torna protagonista sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio. L'appuntamento di oggi, domenica 19 luglio, vedrà scattare dalla pole position il leader della classifica Piloti, Andrea Kimi Antonelli. Il giovane italiano, alla sua sesta pole stagionale con la Mercedes, ha preceduto nelle qualifiche Max Verstappen (Red Bull), che partirà al suo fianco in prima fila.

La seconda fila dello schieramento sarà occupata da George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari). In quinta posizione si posizionerà Lewis Hamilton con la seconda Ferrari.

A seguire, in sesta posizione, troviamo Oscar Piastri (McLaren), con Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Gabriel Bortoleto (Audi) in quarta fila. Completano la top tenLiam Lawson (Racing Bulls) e Pierre Gasly (Alpine).

La griglia di partenza ha subito modifiche a causa di importanti penalità. Lando Norris (McLaren), che aveva ottenuto il terzo tempo in qualifica, è stato penalizzato di dieci posizioni per la sostituzione della centralina della sua monoposto, e scatterà quindi dalla tredicesima casella. Dal fondo dello schieramento partiranno invece Isack Hadjar (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin), tutti a causa di penalità legate alla sostituzione di componenti tecnici.

Le aspettative per il Gran Premio del Belgio

Il Gran Premio del Belgio si preannuncia particolarmente combattuto. Andrea Kimi Antonelli cercherà di difendere la sua leadership nel campionato Piloti, mentre Max Verstappen tenterà di insidiare la prima posizione fin dalla partenza. Russell, Leclerc e Hamilton promettono una lotta serrata. Le penalità inflitte a diversi piloti potrebbero rimescolare le carte e influenzare le strategie, rendendo la corsa a Spa uno degli appuntamenti più imprevedibili, anche dopo il successo di Leclerc in Gran Bretagna.

Dove seguire la gara in TV e streaming

Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali SkySport. Per gli abbonati, la gara sarà disponibile anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. La visione in chiaro sarà garantita da TV8, ma soltanto in differita alle 18.00. Il via della gara è fissato per le 15.00.