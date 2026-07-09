Esn, rinomato marchio internazionale nel settore della nutrizione sportiva e parte integrante del gruppo The Quality Group, è stato ufficialmente designato come nuovo Sport Nutrition Partner della Federazione Italiana Rugby (FIR). L'accordo strategico, con decorrenza dal 1° luglio 2026, posiziona Esn come fornitore ufficiale delle Nazionali italiane seniores, garantendo un supporto nutrizionale di alto livello.

Questa collaborazione mira allo sviluppo di una linea di prodotti specificamente pensata per gli Azzurri, studiata per soddisfare le esigenze uniche del rugby e delle squadre coinvolte.

Esn fornirà alle Nazionali una gamma selezionata di prodotti essenziali per ogni fase della preparazione atletica, dal pre-gara al recupero post-partita. La fornitura comprenderà un'ampia varietà di integratori: prodotti proteici, creatina, soluzioni avanzate per l'idratazione e l'apporto di elettroliti, prodotti energetici e micronutrienti, tutti formulati in stretta conformità con le specifiche tecniche e nutrizionali richieste dalla Federazione.

Le Voci dei Protagonisti

Marco Cecchin, Country Manager Italia di Esn, ha evidenziato la rilevanza di questa intesa: "Diventare Sport Nutrition Partner della Federazione Italiana Rugby rappresenta per Esn un passaggio importante nel percorso di crescita del brand in Italia.

Il rugby è uno sport che incarna valori profondamente allineati alla nostra identità: disciplina, performance, lavoro di squadra e miglioramento continuo. Attraverso questa collaborazione, intendiamo mettere a disposizione delle Nazionali Azzurre la nostra esperienza nella sport nutrition e una selezione di prodotti studiati per accompagnare la routine degli atleti in ogni fase della preparazione, in totale sinergia con le esigenze tecniche e sportive della Federazione".

Andrea Duodo, Presidente della Federazione Italiana Rugby, ha rafforzato il concetto: "La Federazione si impegna costantemente per assicurare alle proprie atlete e ai propri atleti tutti gli strumenti indispensabili per competere al meglio e rappresentare il Paese e il movimento rugbistico sulla scena internazionale.

Questo impegno è visibile anche in questi giorni, con la Nazionale Maschile attualmente impegnata nella prima edizione del Nations Championship".

Impegno Federale e Prospettive

Il recente comunicato federale della Federazione Italiana Rugby, relativo alla stagione sportiva 2025/2026, conferma l'attenzione costante verso lo sviluppo e il sostegno delle squadre nazionali, sia maschili che femminili. Le decisioni del Consiglio Federale includono iniziative volte alla tutela degli atleti, alla gestione oculata dei rapporti commerciali e all'organizzazione di test match internazionali. Ciò riafferma la determinazione della Federazione a promuovere un ambiente sempre più professionale e strutturato, fondamentale per la continua crescita del movimento rugbistico italiano.