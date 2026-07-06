La scelta del lanciatore partente per la National League all'All-Star Game di baseball, in programma il 14 luglio al Citizens Bank Park di Philadelphia, è appesa alle condizioni meteorologiche. Il duello vede protagonisti Cristopher Sánchez, asso dei Philadelphia Phillies, e Jacob Misiorowski dei Milwaukee Brewers.

Attualmente, Misiorowski e Sánchez sono appaiati in testa alla MLB per fWAR (4.3). Misiorowski vanta però una migliore media ERA e più strikeout. Il suo calendario prevede due impegni prima dell'All-Star Game. Se queste partenze avranno luogo, Misiorowski sarà ineleggibile per l'All-Star Game.

L'unica variabile è la pioggia: un rinvio di una delle partite dei Brewers lo renderebbe disponibile, aumentando le speranze dei Phillies di vedere Sánchez sul monte di casa.

Il meteo: fattore decisivo per Sánchez

Lo stesso Misiorowski ha dichiarato: "Ho bisogno che piova tutto il giorno [questo martedì]", evidenziando l'imprevedibilità del meteo nel Midwest. Le previsioni indicano possibilità di temporali a St. Louis e Pittsburgh. I tifosi di Philadelphia desiderano ardentemente che Sánchez sia il partente. Il lanciatore dei Phillies ha accumulato più inning (117.0) e detiene la seconda miglior ERA della National League (2.00). Misiorowski è leader della NL per ERA (1.47), strikeout (156) e FIP (1.97).

Scenario All-Star: Sánchez favorito

Anche Shohei Ohtani dei Los Angeles Dodgers rischia l'esclusione dall'All-Star Game per un calendario simile. Le probabilità per Sánchez di essere il partente aumentano sensibilmente. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi meteorologici e dalle scelte degli staff tecnici. Se il calendario di Misiorowski dovesse rimanere invariato, Sánchez potrebbe ricevere l'onore di iniziare l'All-Star Game davanti al suo pubblico.