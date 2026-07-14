Alvin Kamara, storico running back dei New Orleans Saints, potrebbe essere al centro di un importante movimento di mercato prima dell’inizio del training camp. I Saints starebbero infatti valutando la possibilità di cedere il giocatore, da anni un punto di riferimento fondamentale per l’attacco, a causa di strategie di squadra e necessità di gestione del roster.

Kamara continua a essere un atleta di alto livello, capace di migliorare immediatamente il reparto offensivo di diverse squadre con ambizioni da playoff. Tre franchigie in particolare – i Cincinnati Bengals, i Green Bay Packers e i Jacksonville Jaguars – sembrano pronte a offrire scelte future al draft o giovani talenti per assicurarsi le prestazioni del running back.

L’esito finale dipenderà da quanto ogni squadra sarà disposta a investire in termini di capitale immediato rispetto a quello futuro.

Le principali candidate per Kamara

I Bengals, i Packers e i Jaguars sono considerate tra le squadre più interessate ad acquisire Kamara. Tutte e tre le franchigie si trovano in una fase in cui l’aggiunta di un giocatore esperto potrebbe rafforzare significativamente le loro possibilità di competere ai massimi livelli. La presenza di Kamara potrebbe rappresentare il tassello mancante per sbloccare appieno il potenziale di questi roster, già competitivi e con chiare ambizioni di post-season.

La situazione contrattuale di Kamara e la sua vasta esperienza potrebbero rivelarsi fattori determinanti per le squadre che cercano un impatto immediato.

L’esito di una potenziale trattativa sarà influenzato dall’equilibrio tra il valore del giocatore e le risorse che le squadre saranno disposte a sacrificare.

Il futuro di Kamara e altri scenari

Il futuro di Kamara a New Orleans appare incerto, anche in considerazione delle recenti mosse della dirigenza, che ha già firmato un altro running back di rilievo. Kamara, che compirà 31 anni a luglio, ha registrato una diminuzione della sua produzione nell’ultima stagione, complice anche una presenza limitata in campo. Il suo contratto attuale prevede un impatto significativo sul salary cap, un elemento che potrebbe spingere i Saints a valutare una cessione o persino un taglio dal roster.

Oltre a Bengals, Packers e Jaguars, anche altre squadre come i Baltimore Ravens e i Dallas Cowboys potrebbero mostrare interesse per Kamara, soprattutto in virtù della sua notevole capacità di ricevere passaggi e di offrire esperienza nel backfield. Tuttavia, la trattativa rimane complessa e dipenderà dalle strategie delle squadre coinvolte e dalla disponibilità dei Saints a raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso.