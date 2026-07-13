Il T-Mobile Home Run Derby 2026 si prepara a una rivoluzione significativa. L'evento clou della vigilia dell'All-Star Game della MLB si terrà il 13 luglio 2026 al Citizens Bank Park di Philadelphia. Per la prima volta nella sua storia, la trasmissione sarà in diretta esclusiva su Netflix, con l'inizio della copertura speciale fissato per le 19:00 ET e la diretta dell'evento a partire dalle 20:00 ET. La novità più rilevante, tuttavia, riguarda il formato della competizione, che abbandona il tradizionale cronometro in favore di un sistema basato su un numero fisso di swing.

Il nuovo formato: addio al cronometro, spazio agli swing

Questa edizione del Home Run Derby introduce un cambiamento radicale nel regolamento: il tradizionale limite di tempo è stato completamente eliminato. Al suo posto, la Major League Baseball ha adottato un sistema che prevede un numero predefinito di swing per ciascuna fase. I battitori avranno a disposizione venti swing nella prima fase, quindici nelle semifinali e quindici nella finale. Ogni swing effettuato, sia che si traduca in un fuoricampo sia che manchi il bersaglio, verrà conteggiato. Esiste però una regola speciale: chi riuscirà a colpire un homer con l'ultimo swing a disposizione avrà la possibilità di continuare a battere finché non mancherà un colpo.

I primi quattro classificati della fase iniziale avanzeranno alle semifinali. In caso di pareggio, la risoluzione avverrà considerando la distanza del fuoricampo più lungo realizzato da ciascun contendente. Nelle fasi successive, per determinare il vincitore in caso di parità, si ricorrerà a uno swing-off di tre swing.

Netflix: la nuova casa del Home Run Derby

Il Home Run Derby 2026 segna un momento storico per la distribuzione mediatica dell'evento. Per la prima volta in assoluto, la competizione non sarà trasmessa sui canali tradizionali come ESPN o via cavo, ma sarà disponibile esclusivamente su Netflix. Questo implica che per accedere alla diretta e seguire l'evento sarà necessario possedere un abbonamento attivo alla piattaforma di streaming.

Di conseguenza, l'evento non sarà visibile su ESPN, MLB.TV o altre piattaforme solitamente dedicate alla Major League Baseball.

Impatto e contesto dei cambiamenti

Il passaggio a un formato basato sugli swing rappresenta un ritorno alle origini del Derby, focalizzandosi sulla pura potenza e precisione dei battitori, piuttosto che sulla frenesia imposta dal tempo. Questo approccio è stato ideato per valorizzare la selettività e l'efficacia di ogni battitore, potenzialmente riducendo l'affaticamento e rendendo ogni singolo swing ancora più decisivo per l'esito della competizione. L'accordo con Netflix, d'altra parte, sottolinea una significativa evoluzione nella strategia di distribuzione mediatica della MLB.

Oltre al Home Run Derby, la piattaforma di streaming trasmetterà anche l'Opening Night e l'evento speciale “Field of Dreams” per le stagioni dal 2026 al 2028, consolidando una partnership innovativa per il futuro del baseball e la sua fruizione a livello globale.