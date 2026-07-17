Durante la conferenza stampa di presentazione del Gran Premio del Belgio, Andrea Kimi Antonelli, giovane e promettente pilota della Mercedes e attuale leader del Mondiale di Formula 1, ha catalizzato l'attenzione con una risposta inattesa. Interrogato su chi fosse, in Italia, lo sportivo più celebre tra lui e il tennista Jannik Sinner, Antonelli ha scelto di sorprendere il pubblico e i media. Con un sorriso, ha indicato Charles Leclerc, seduto al suo fianco, come il vero volto della notorietà sportiva nazionale. "In questo momento è Charles", ha affermato Antonelli, sottolineando la grande popolarità del pilota della Ferrari.

Il dibattito sulla maggiore notorietà tra Sinner e Antonelli è particolarmente acceso in questo periodo. Il tennista azzurro è reduce dal suo secondo trionfo consecutivo a Wimbledon, dove ha sconfitto Alexander Zverev in una finale memorabile. Dal canto suo, Antonelli si prepara per l'imminente Gran Premio del Belgio, dopo essere stato costretto al ritiro nell'ultima gara disputata sul circuito di Silverstone. Proprio in quell'occasione, Leclerc ha celebrato un importante ritorno alla vittoria, riportando la Ferrari sul gradino più alto del podio nel Gran Premio di Gran Bretagna. Sul podio di Silverstone, al secondo posto si è classificato George Russell, compagno di squadra di Antonelli in Mercedes, seguito dalla Rossa di Lewis Hamilton.

La risposta inattesa che ha diviso i tifosi

La dichiarazione di Antonelli non è certo passata inosservata e ha immediatamente alimentato un vivace dibattito tra gli appassionati di sport italiani. Molti si aspettavano un omaggio o un riconoscimento per Jannik Sinner, reduce da una serie di successi internazionali che lo hanno proiettato nell'olimpo del tennis mondiale. Tuttavia, il giovane pilota della Mercedes ha preferito focalizzare l'attenzione su Leclerc. "No, Leclerc. Almeno in questo momento", ha ribadito Antonelli, spiegando la sua scelta con la sua ammirazione di lunga data per la Ferrari e per Charles Leclerc, che considera un vero esempio per il suo stile di guida, la sua classe e il modo in cui affronta la vita e la carriera.

Questa sincera e spontanea dichiarazione ha diviso i tifosi: alcuni hanno apprezzato la sua schietta onestà, mentre altri avrebbero preferito un tributo al campione di Wimbledon.

Leclerc, un simbolo per la Ferrari e lo sport italiano

Il recente ritorno alla vittoria di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna ha ulteriormente consolidato la sua immagine di simbolo indiscusso della Ferrari e, più in generale, dello sport italiano. La sua presenza accanto ad Antonelli durante la conferenza stampa ha conferito un significato ancora più profondo alla scelta del giovane pilota Mercedes. In un momento in cui lo sport italiano sta vivendo una stagione ricca di grandi successi e affermazioni a livello internazionale, la popolarità dei suoi protagonisti si manifesta anche attraverso le parole e i gesti dei colleghi. Questo testimonia la forza di un movimento sportivo capace di unire e appassionare milioni di tifosi in tutto il paese.