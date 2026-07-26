Un grave episodio di violenza ha segnato l'amichevole di calcio tra il Metz e il Fortuna Sittard, disputata sabato scorso. L'arbitra francese Mathilde Demoncay è stata coinvolta in un parapiglia tra i giocatori, cadendo a terra e riportando una commozione cerebrale. L'incidente ha costretto la direttrice di gara a lasciare il campo, gettando un'ombra sulla preparazione delle due squadre in vista delle rispettive stagioni agonistiche.

L'escalation della tensione in campo

La partita, che si stava svolgendo allo stadio Schlossberg di Forbach, ha visto la tensione salire in maniera preoccupante intorno al quarantesimo minuto di gioco.

Un calciatore del Metz ha tirato la maglia dell'avversario Lequincio Zeefuik, un gesto che ha innescato immediatamente una rissa generale tra i giocatori delle due formazioni. La situazione è degenerata rapidamente, trasformando l'incontro amichevole in un teatro di scontro fisico e confusione.

Nel tentativo di placare gli animi e ristabilire l'ordine sul terreno di gioco, l'arbitra Mathilde Demoncay è intervenuta con prontezza. Tuttavia, la foga e l'irruenza dei calciatori l'hanno travolta. L'arbitra è caduta violentemente a terra, battendo la nuca in modo significativo. L'impatto le ha causato una perdita di conoscenza, lasciandola inerme sul campo per diversi minuti. Durante questo frangente, Demoncay è stata vista tenersi il braccio, mentre il personale medico, gli assistenti arbitrali e la sicurezza sono accorsi per prestare soccorso e contenere la situazione.

Le conseguenze dell'incidente e la ripresa del gioco

Nonostante il grave choc subito e la commozione cerebrale diagnosticata, Mathilde Demoncay ha mostrato una notevole forza d'animo, riuscendo a riprendere temporaneamente il suo ruolo come assistente arbitrale al momento della ripresa del gioco. Tuttavia, l'entità dell'infortunio non le ha permesso di continuare. Dopo l'intervallo, l'arbitra non è rientrata in campo, venendo sostituita da un altro assistente per la seconda metà della partita. L'episodio ha avuto un impatto evidente, ma l'incontro è proseguito fino al fischio finale senza ulteriori disordini.

Il Fortuna Sittard, che ha subito una sconfitta per 3-1, ha commentato l'accaduto definendolo un "momento singolare", sottolineando la natura insolita e spiacevole dell'incidente.

Il Metz, invece, ha scelto di non rilasciare alcun commento ufficiale in merito all'episodio che ha coinvolto l'arbitra. L'incidente è avvenuto in un contesto particolarmente simbolico: proprio davanti a un cartello che recitava "Respect the referee", un monito che purtroppo non è stato rispettato durante il parapiglia.

L'episodio ha evidenziato le sfide e i rischi che gli ufficiali di gara affrontano, anche in partite amichevoli. La preparazione delle due squadre, il Fortuna Sittard per la Eredivisie e il Metz per la Ligue 2, è stata così segnata da un evento che ha richiamato l'attenzione sulla necessità di mantenere sempre il rispetto e la disciplina sul campo da gioco, a tutela dell'integrità del gioco e di tutti i suoi protagonisti.