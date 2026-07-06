Jude Bellingham ha celebrato la vittoria dell'Inghilterra per 3-2 sul Messico, definendola una «vera prova di carattere». Il trionfo, ottenuto nello storico stadio Azteca, ha garantito ai Tre Leoni l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali. Il centrocampista ventitreenne, protagonista di una doppietta fulminea in soli due minuti, ha espresso la sua profonda emozione, affermando che la qualificazione rimarrà indelebilmente impressa nella sua memoria.

La doppietta decisiva e il valore dell'Azteca

Bellingham ha dimostrato la sua incisività realizzando due reti in rapida successione, con un intervallo di meno di centoventi secondi tra un gol e l'altro, contribuendo in maniera determinante al successo della sua nazionale.

Il giocatore ha voluto sottolineare l'importanza calcistica dello stadio Azteca, riconosciuto come il più grande impianto sportivo del Messico e teatro di eventi memorabili. Ha inoltre elogiato la tenacia e lo spirito di sacrificio della squadra inglese, capace di superare un avversario particolarmente ostico e determinato.

La sfida in inferiorità numerica

Il valore di questa vittoria è ulteriormente amplificato dalla circostanza che l'Inghilterra ha dovuto affrontare oltre quaranta minuti di gioco in inferiorità numerica. L'espulsione di Jarell Quansah ha costretto la squadra a riorganizzarsi e a mostrare una resilienza eccezionale. Nonostante la significativa difficoltà tattica e fisica imposta dall'assenza di un uomo, i calciatori inglesi hanno saputo mantenere un'elevata concentrazione e una determinazione incrollabile, elementi fondamentali per preservare il vantaggio e conquistare il risultato finale.

Il dramma sportivo degli ottavi di finale

La partita, disputata nell'iconico stadio Azteca, si è rivelata uno degli incontri più drammatici e avvincenti di questi ottavi di finale. Bellingham ha aperto le marcature con la sua doppietta nel primo tempo, portando l'Inghilterra in vantaggio. Tuttavia, il Messico ha reagito con veemenza, riuscendo ad accorciare le distanze prima dell'intervallo, rendendo il secondo tempo ancora più teso. La situazione si è complicata ulteriormente con l'espulsione di un giocatore inglese, ma la squadra ha saputo resistere con un uomo in meno. Un rigore trasformato con freddezza da Harry Kane ha fornito un'ulteriore spinta, permettendo all'Inghilterra di contenere il veemente ritorno messicano fino al fischio finale, sigillando così una qualificazione sofferta ma meritata.