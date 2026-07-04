La corsa di Matteo Berrettini a Wimbledon si è conclusa al terzo turno, dopo una lunga e combattuta battaglia contro Grigor Dimitrov. Il tennista romano si è arreso al bulgaro in un decisivo quinto set.

L'incontro sul campo londinese ha visto Dimitrov imporsi nei primi due parziali con i punteggi di 6-3 e 6-4. Berrettini, sotto di due set, ha reagito con straordinario carattere, conquistando il terzo set per 6-3 e il quarto per 7-5. Una rimonta che ha riaperto la sfida.

La partita si è protratta al quinto e decisivo set, dove la lucidità di Dimitrov ha prevalso.

Il bulgaro ha chiuso l'incontro con un 6-3, assicurandosi l'accesso al turno successivo. Il punteggio finale, 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 in favore di Dimitrov, testimonia l'equilibrio e l'elevata qualità dello scontro.

La tenacia di Berrettini sull'erba

Nonostante la sconfitta, la prestazione di Matteo Berrettini ha evidenziato il suo spirito combattivo e la capacità di lottare. L'azzurro ha dimostrato di poter competere ad alti livelli sull'erba di Wimbledon, torneo dove in passato aveva già ottenuto risultati di rilievo. La sua uscita avviene a testa alta, consapevole di aver dato il massimo contro un avversario di valore.

Il cammino di Dimitrov nel torneo

Grigor Dimitrov prosegue il suo cammino nel prestigioso torneo londinese, confermandosi avversario ostico e in ottima forma.

Wimbledon, celebre per la sua tradizione e la superficie in erba, continua a offrire incontri di altissimo livello. Questa edizione si sta rivelando particolarmente combattuta, con numerosi match decisi al quinto set.

La performance del tennista romano, pur non portando alla vittoria, rappresenta un segnale positivo per i prossimi impegni sull'erba, confermando la sua resilienza.