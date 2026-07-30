Bret Bielema, attuale head coach di Illinois e con un passato alla guida degli Arkansas Razorbacks, ha espresso una chiara opinione sullo stato attuale del college football statunitense. Secondo Bielema, la Southeastern Conference (SEC) continua a rivendicare una superiorità storica che non rispecchia più la realtà degli ultimi anni, specialmente dopo che la Big Ten ha conquistato il titolo nazionale per tre stagioni consecutive.

Bielema, che conosce bene entrambe le conference, ha dichiarato senza mezzi termini: "Vogliono un po' vivere per sempre nel 2005".

L'allenatore ha sottolineato come il panorama del college football sia profondamente cambiato con l'introduzione del Name, Image and Likeness (NIL) e del transfer portal, strumenti che hanno reso la competizione più equilibrata. "Tutto ciò che precede [NIL e transfer portal] è un'epoca diversa del college football... ora è un mondo diverso", ha aggiunto Bielema, evidenziando la necessità di adattarsi alla nuova era.

La SEC tra orgoglio e l'era post-2005

La SEC, secondo Bielema, fonda la propria reputazione su una lunga storia di successi: venti titoli nazionali negli ultimi cinquant'anni (senza contare i nuovi ingressi di Texas e Oklahoma), e diversi periodi in cui una squadra della conference ha vinto per almeno quattro anni consecutivi.

Tuttavia, l'allenatore mette in guardia dal rischio di restare ancorati a un passato glorioso, suggerendo che la "deificazione" di quella legacy possa diventare un limite. Il football, soprattutto nel Sud degli Stati Uniti, è vissuto quasi come una religione, ma la nuova era impone di guardare avanti e accettare la sfida di un ambiente più competitivo.

NIL, transfer portal: il nuovo equilibrio

Negli ultimi vent'anni, la SEC ha vinto il titolo nazionale tredici volte, ma ben sei di questi successi sono stati firmati da Alabama sotto la guida di Nick Saban. Bielema sostiene che la conference sia rimasta ancorata a quell'epoca, mentre il resto del college football ha colmato il divario grazie alle nuove regole su NIL e transfer portal.

Il sistema di selezione dei playoff, inoltre, ora premia maggiormente le squadre vincenti, applicando criteri più equi anche nei confronti della SEC.

Il commissario della SEC, Greg Sankey, ha espresso preoccupazione per il passaggio da un calendario di otto a nove partite di conference, temendo che le squadre migliori possano accumulare più sconfitte e venire penalizzate. Tuttavia, Bielema invita la SEC a "guardarsi allo specchio" e riconoscere che il resto delle Power Conferences ha raggiunto il suo livello, trasformando la competizione in una sfida aperta e stimolante. La combinazione di NIL e transfer portal ha ridotto il gap tra le conference, permettendo a più squadre di competere ad armi pari.

La SEC deve accettare questa nuova realtà e smettere di rimpiangere i tempi in cui ogni struttura regolamentare la favoriva. Il futuro del college football, secondo Bielema, passa dalla capacità di adattarsi e accettare le nuove regole del gioco.