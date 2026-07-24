Giovanni De Gennaro ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale del K1 maschile ai mondiali di canoa slalom, che si stanno svolgendo a Oklahoma City, negli Stati Uniti. L'atleta italiano, già olimpionico a Parigi 2024, è riuscito a salire nuovamente sul podio individuale nella rassegna iridata, confermando il suo valore internazionale dopo l’argento ottenuto nel 2022 ad Augsburg.

La gara si è tenuta nel canale che tra due anni ospiterà le prove olimpiche di Los Angeles 2028. De Gennaro ha completato la sua prova senza penalità, registrando il tempo di 85.27.

Il suo distacco dal vincitore, il ceco Jakub Krejci, è stato di 1.62 secondi. L’argento è stato assegnato al polacco Michal Pasiut, che ha fatto segnare lo stesso tempo dell’azzurro. La prestazione di De Gennaro è stata caratterizzata da una gestione attenta e da un ritmo crescente nella parte finale del percorso.

Le dichiarazioni di De Gennaro

Al termine della competizione, De Gennaro ha espresso la sua soddisfazione: “È stata una gara strana, non riuscivo a capire se fossi veloce o meno ma nella parte finale sono riuscito a tenere un buon ritmo. Sono soddisfatto di come sta andando la stagione e orgoglioso di aver conquistato questa medaglia in una gara molto competitiva”.

La partecipazione di un altro atleta italiano, Xabier Ferrazzi, si è invece conclusa in semifinale, impedendogli l'accesso alla finale per le medaglie.

Il contesto dei mondiali di canoa slalom

I mondiali di canoa slalom, iniziati il 20 luglio e in programma fino al 25 luglio, sono organizzati dalla Fédération Française de Canoë-Kayak (FFCK) a Oklahoma City. L’evento vede la partecipazione delle principali nazionali, inclusa l’équipe de France, che schiera atleti di alto livello in diverse categorie, tra cui Kayak uomini (Titouan Castryck, Anatole Delassus, Martin Cornu), Kayak donne (Emma Vuitton, Camille Prigent, Marjorie Delassus), Canoë uomini (Nicolas Gestin, Yohann Sénéchault, Jules Bernardet), Canoë donne (Angèle Hug, Doriane Delassus, Marjorie Delassus), Kayak cross uomini (Mathurin Madoré, Joris Hello, Benjamin Renia) e Kayak cross donne (Angèle Hug, Camille Prigent, Marjorie Delassus).

Sono stati inoltre segnalati i risultati delle time trials del Kayak Cross di lunedì 20 luglio: Mathurin Madoré si è classificato 13°, Joris Hello 20°, Benjamin Renia 25°, Camille Prigent 5°, Marjorie Delassus 23° e Angèle Hug 56°.

La manifestazione offre la possibilità di seguire i risultati in tempo reale e le dirette video, sottolineando l’importanza di questo appuntamento nel panorama internazionale della canoa slalom. La presenza di De Gennaro sul podio conferma la competitività della squadra italiana in una disciplina che richiede tecnica, resistenza e una notevole capacità di gestione della pressione agonistica.