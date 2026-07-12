Il recente trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, che ha visto l'azzurro imporsi su Alex Zverev in una finale memorabile, non ha ancora dissipato le incertezze riguardo al futuro del suo stimato allenatore, Darren Cahill. Il coach australiano, figura chiave nel percorso di crescita del tennista italiano, ha infatti ribadito che la sua permanenza nel team non è garantita oltre la conclusione del 2026. Durante la conferenza stampa post-partita, Cahill ha ripercorso le tappe della sua decisione, ricordando: "L’anno scorso ho detto alla fine del 2025 che mi sarei fermato.

Poi ho cambiato idea". Quella volta, la scelta di continuare era stata significativamente influenzata da una particolare scommessa intrapresa con Sinner, che prevedeva proprio l'eventuale successo nel prestigioso torneo sull'erba londinese.

Quest’anno, tuttavia, la dinamica è differente. "Quest’anno non c’è nessuna scommessa, sono qui fino alla fine del 2026 e poi vedremo cosa fare. Finiremo la stagione, ci metteremo al tavolo come team e parleremo. Discuteremo di cosa è meglio per Jannik", ha aggiunto Cahill, lasciando intendere che ogni futura decisione verrà presa in modo condiviso e ponderato, privilegiando sempre gli interessi del campione azzurro. Il programma immediato per Sinner prevede ora un meritato periodo di riposo, fondamentale per recuperare le energie dopo le intense settimane londinesi, prima di iniziare la preparazione per la cruciale stagione sul cemento americano, il cui obiettivo dichiarato è rappresentato dagli US Open di fine agosto.

Verso la stagione americana: l'incognita Montreal

Per affrontare al meglio il tour nordamericano e arrivare a New York nelle migliori condizioni fisiche e tecniche, lo staff di Jannik Sinner dovrà valutare attentamente quali tornei disputare. Al momento, il tennista italiano figura nell’entry list del Masters 1000 di Montreal, un appuntamento di rilievo che prenderà il via il primo agosto. Nonostante ciò, il coach Simone Vagnozzi ha mantenuto un approccio cauto, precisando: "Andremo in Canada? Non abbiamo ancora deciso". Questa dichiarazione lascia aperta la possibilità di modificare la programmazione iniziale, in base alle esigenze specifiche e alla condizione fisica del tennista, per ottimizzare la preparazione in vista del quarto e ultimo Slam dell'anno.

La visione di Cahill e il rapporto con Sinner

Darren Cahill, celebre nel circuito per aver guidato in passato campioni del calibro di Lleyton Hewitt, Andre Agassi e Simona Halep, ha più volte sottolineato l’importanza di un percorso che vada ben oltre la mera conquista di trofei. In una recente intervista, il coach australiano ha dichiarato che il suo obiettivo primario è che, al termine di ogni collaborazione, l’atleta sia diventato anche una persona migliore, arricchita sia sul piano sportivo che umano. Riguardo a Jannik Sinner, Cahill ha evidenziato come la sua vera forza risieda nella straordinaria capacità di migliorarsi costantemente, un elemento distintivo che lo proietta tra i grandi del tennis mondiale.

Il coach ha inoltre ribadito che la decisione sul suo futuro professionale verrà presa solo al termine della stagione in corso, confermando la volontà di valutare insieme all'intero team la strada migliore da intraprendere per il bene del progetto Sinner.