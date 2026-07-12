Nathan Flewelling, giovane e promettente prospetto dei Tampa Bay Rays, ha catalizzato l'attenzione degli addetti ai lavori con una performance da MVP al Futures Game. L'evento, disputato a Philadelphia presso il Citizens Bank Park, ha visto il catcher emergere come protagonista indiscusso, siglando un fuoricampo da due punti nella sesta ripresa e contribuendo in maniera determinante al successo per 6-1 dell'American League sulla National League.

Considerato il secondo miglior prospetto dell'organizzazione dei Rays, Flewelling è stato selezionato con la 94ª scelta del draft.

Curiosamente, i Blue Jays avevano seguito a lungo il giocatore, ma i Rays hanno anticipato la loro mossa di una posizione. Da quel momento, il talento canadese si è affermato come uno dei migliori catcher offensivi tra i giovani del baseball. Le sue statistiche in High-A lo confermano: 16 home run in 73 partite, con una media battuta di .261, un OBP di .394, uno SLG di .496 e un OPS complessivo di .890.

Elogi dagli scout e potenziale offensivo

La brillante prestazione di Flewelling non è passata inosservata agli occhi degli scout rivali, che hanno espresso ammirazione sia per le sue qualità tecniche che per il suo carattere. Un osservatore lo ha descritto con un “carattere da 90° in scala, autoconsapevolezza alle stelle, potenza naturale.

Tough canadese.” Un secondo scout ha aggiunto dettagli sul suo approccio in battuta: “Sa battere, cammina molto e colpisce fuori strike spesso perché entra regolarmente nei conteggi profondi. Difensivamente nella media. Colpisce molto bene i destri.” Un terzo ha infine evidenziato: “Ho sempre apprezzato la potenza e la forza del braccio. C’è parecchio swing-and-miss. Non il più agile dietro il piatto, ma ha assolutamente il potenziale per essere un catcher da ogni giorno.”

Lo stesso Flewelling si definisce un catcher “offense-first”, ma sottolinea l'importanza di un miglioramento quotidiano su entrambi i lati del gioco, affrontando ogni singola partita con la mentalità di una potenziale Gara-7 delle World Series.

Prospettive future e contesto storico

Secondo le valutazioni di MLB Pipeline, Flewelling si posiziona attualmente come il prospetto numero 72 di tutto il baseball, con una data di debutto stimata nella stagione 2028 a Tampa Bay. Al momento del suo draft, il profilo difensivo del giocatore era stato valutato prevalentemente tramite video, il che lo rendeva ancora un “progetto” da affinare. Nonostante ciò, la sua altezza di sei piedi e due pollici lo rende un bersaglio imponente dietro il piatto. È però il suo potenziale offensivo a impressionare maggiormente, evidenziato da un “Power” valutato 55 e dal memorabile fuoricampo realizzato al Citizens Bank Park.

La storia del Futures Game offre un contesto significativo per le aspettative future: l'86,8% dei partecipanti a questo evento riesce a raggiungere le Major League, e il 21,3% viene selezionato per almeno un All-Star Game. Questi dati rafforzano ulteriormente le proiezioni positive su Flewelling, che sembra destinato a proseguire il suo percorso di crescita verso un ruolo da protagonista nel baseball professionistico.