I Boston Celtics hanno risolto la questione del centro con un’operazione di mercato significativa, assicurandosi Mitchell Robinson, ex New York Knicks. Il giocatore ha firmato un contratto triennale del valore di 47,4 milioni di dollari, che include un’opzione per il giocatore nel terzo anno. Questa mossa strategica mira a rafforzare in modo deciso la presenza sotto canestro per la squadra di Boston, colmando una lacuna evidente nella precedente stagione. Robinson, che lascia i Knicks dopo otto stagioni e un contributo al titolo NBA, rappresenta l'importante upgrade cercato dai Celtics, i quali in precedenza avevano dovuto fare affidamento su una rotazione composta da Neemias Queta, Luka Garza e Nikola Vucevic.

Robinson: un rinforzo per difesa e rimbalzi

Robinson è ampiamente riconosciuto per le sue eccellenti doti difensive e la notevole capacità di catturare rimbalzi, aspetti che erano venuti meno nella rotazione dei Celtics nella stagione precedente. La sua acquisizione avviene in un mercato dei centri particolarmente dinamico e competitivo, dove diversi nomi di spicco come Robert Williams III, Isaiah Hartenstein e Walker Kessler avevano già trovato nuove sistemazioni. I Celtics hanno così colto l’opportunità di ingaggiare un atleta con comprovata esperienza e un impatto significativo, specialmente nella fase difensiva del gioco, assicurandosi un profilo di alto livello.

Dettagli del contratto: tra opportunità e incognite

Il contratto, che si aggira intorno ai 16 milioni di dollari annui, rappresenta un impegno economico considerevole, soprattutto se si tiene conto del passato di infortuni di Robinson, che hanno spesso limitato la sua continuità in campo. I New York Knicks, nella stagione appena conclusa, avevano adottato una gestione prudente del giocatore, evitando il suo impiego in partite back-to-back per tutelarlo in vista dei playoff. Un altro aspetto critico è la sua percentuale ai tiri liberi, che in passato ha rappresentato un limite significativo, condizionandone l’utilizzo nei momenti decisivi delle partite e potenzialmente influenzando le strategie di fine gara.

L'arrivo di Robinson garantisce ai Celtics una presenza fisica sotto canestro che era assente, ma solleva anche interrogativi riguardo al suo inserimento in un sistema offensivo che predilige lo spacing e non si affida primariamente al pick-and-roll per sfruttare le sue abilità di finalizzatore a rimorchio. La vera sfida per l’allenatore Joe Mazzulla sarà individuare il perfetto equilibrio tra l’efficacia difensiva del nuovo acquisto e il mantenimento del ritmo offensivo della squadra, un compito che richiederà adattamenti tattici e una profonda comprensione delle dinamiche di gioco.