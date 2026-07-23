Charlie Pasarell, icona del tennis mondiale, sarà il protagonista di un’esclusiva serata a La Jolla, in California, dedicata alla presentazione del suo libro "Serving First". L’appuntamento è fissato per mercoledì 19 agosto 2026, dalle ore 18:30 alle 21:00, presso il prestigioso La Jolla Beach & Tennis Club – Spindrift Pavilion. Sarà un’occasione imperdibile per gli appassionati di ascoltare direttamente dalla voce del campione i racconti della sua straordinaria carriera e il suo ruolo determinante nello sviluppo del celebre torneo di Indian Wells.

Durante l’evento, Pasarell sarà affiancato da due figure di spicco del mondo del tennis: il rinomato giornalista e membro della Hall of Fame Richard Evans, che ha seguito da vicino l’intera traiettoria sportiva di Pasarell, e lo scrittore Joel Drucker, che modererà l’incontro. La partecipazione alla serata ha un costo di 125 dollari a persona. Il biglietto include non solo una copia autografata del volume "Serving First", ma anche un raffinato buffet con aperitivo e la possibilità di immergersi in una conversazione ricca di aneddoti e storie inedite direttamente dal cuore del tennis. Tutti i proventi raccolti, al netto delle spese organizzative, saranno devoluti in beneficenza alla SCTA Foundation, sostenendo così importanti iniziative.

"Serving First": Un Viaggio tra Carriera, Amicizie e Impegno

Il libro "Serving First" offre un’immersione profonda nella vita di Charlie Pasarell, tracciando il suo percorso dagli esordi sui campi illuminati dal sole di Porto Rico fino ai palcoscenici più gloriosi del tennis internazionale, come il Centre Court di Wimbledon. Nel suo memoir, il campione non si limita a narrare le sue memorabili imprese sportive, che includono match da record e significative proteste storiche, ma dedica ampio spazio alle relazioni umane che hanno plasmato il suo cammino. Tra queste spiccano i legami con i suoi genitori, entrambi tennisti, le amicizie durature come quella con Arthur Ashe, e gli incontri con leggende del calibro di Pancho Gonzalez, che fu per Pasarell un mentore e, in seguito, un epico avversario in una celebre maratona tennistica a Wimbledon.

La figura di Pasarell si distingue non solo per i suoi successi sul campo – fu numero uno degli Stati Uniti nel 1967, campione NCAA e membro per cinque volte della squadra di Coppa Davis – ma anche per il suo impatto significativo al di fuori del rettangolo di gioco. È stato infatti cofondatore dell’ATP (Association of Tennis Professionals), un instancabile promotore della National Junior Tennis League e il principale artefice della trasformazione del torneo di Indian Wells in uno degli eventi più prestigiosi e imponenti del circuito tennistico mondiale.

Valori e Lezioni di Vita Oltre lo Sport

Il volume "Serving First" trascende la mera cronaca di risultati e titoli, proponendosi come una profonda riflessione sui valori che hanno orientato l’intera esistenza di Pasarell: il profondo senso della famiglia, l’importanza dell’amicizia e un amore incondizionato per il tennis.

Le pagine del libro svelano episodi di grande rilevanza personale e storica, come il suo viaggio in Vietnam durante il conflitto e gli incontri con personalità influenti quali Robert F. Kennedy. Il racconto è arricchito dai preziosi consigli del padre di Pasarell e dalle molteplici lezioni apprese nel corso di una vita saldamente ancorata all’amore per i suoi affetti, per le amicizie e per lo sport che ha dato significato a tutto.

L’evento di La Jolla si configura, pertanto, come una straordinaria opportunità per il pubblico di avvicinarsi non solo alla brillante carriera di un grande campione, ma anche di comprendere la sua visione dello sport come potente veicolo di crescita personale e collettiva, un’eredità di valori e ispirazione.