Il torneo olimpico di tennis che si terrà a Los Angeles nel 2028 si preannuncia come una delle sfide più intense per i professionisti della racchetta. L'evento, infatti, prenderà il via soltanto tre giorni dopo la conclusione della finale maschile di Wimbledon, imponendo ai migliori tennisti del mondo una transizione rapidissima tra due appuntamenti di altissimo livello. La Federazione Internazionale Tennis (ITF) ha ufficializzato le date, fissando l'inizio delle gare per mercoledì 19 luglio 2028, immediatamente dopo la chiusura dei prestigiosi Championships di Londra.

Il calendario è stato studiato per permettere alla maggior parte degli atleti di gestire al meglio gli spostamenti. Già martedì 10 luglio 2028, nel pieno svolgimento di Wimbledon, i tabelloni dei singolari saranno già ridotti a otto uomini e otto donne. Questo significa che la maggior parte dei partecipanti al torneo olimpico avrà a disposizione oltre una settimana per raggiungere Los Angeles e dedicarsi alla preparazione. Tuttavia, per i finalisti di Wimbledon, la situazione sarà ben diversa: dovranno affrontare un vero e proprio "tour de force", con tempi estremamente limitati per recuperare le energie e adattarsi alle diverse condizioni di gioco offerte dai campi americani.

La Struttura e le Novità Organizzative dell'Evento

L'edizione 2028 del torneo olimpico di tennis si svolgerà presso i Carson Courts, situati nella Carson Zone, a circa venti minuti di distanza dal centro di Los Angeles. L'impianto sarà all'avanguardia, dotato di ben undici campi in cemento all'aperto. Tra questi, spiccherà un Centre Court permanente con una capacità di 10.000 spettatori, affiancato da due campi principali temporanei (Court 1 e Court 2) e otto campi esterni dedicati alle fasi iniziali del torneo. L'evento si estenderà per un periodo di dieci giorni, dal 19 al 28 luglio 2028, rappresentando un'espansione di una giornata rispetto alle precedenti edizioni dei Giochi.

Per quanto riguarda la composizione dei tabelloni, le dimensioni rimarranno invariate rispetto al passato.

Si prevedono 64 giocatori per i singolari maschili e femminili, 32 squadre per i doppi (maschile e femminile) e 16 squadre per il doppio misto. Ogni nazione avrà la possibilità di schierare un massimo di quattro atleti nei singolari, due coppie nei doppi e una coppia nel doppio misto. Le attesissime partite per le medaglie, sia per i singolari che per i doppi maschili e femminili, sono state calendarizzate per giovedì 27 e venerdì 28 luglio, promettendo un finale di torneo ricco di emozioni.

Criteri di Qualificazione e Contesto del Torneo

La selezione degli atleti che parteciperanno agli eventi olimpici sarà basata sulle classifiche ATP e WTA aggiornate a lunedì 12 giugno 2028, il giorno successivo alla conclusione del Roland Garros.

Questa scelta strategica mira a garantire che i tennisti più in forma e con il miglior ranking del momento possano rappresentare le proprie nazioni ai Giochi di Los Angeles. Il posizionamento del torneo olimpico nel calendario, tra la stagione sull'erba e l'avvio della tournée nordamericana sul cemento, lo rende una sfida logistica e fisica significativa per gli atleti, che dovranno gestire al meglio il cambio di superficie e i fusi orari.

Il successo di una competizione di tale portata dipenderà in larga misura da un'attenta pianificazione e da una stretta collaborazione tra le federazioni nazionali e gli organismi internazionali. L'attenzione meticolosa ai dettagli logistici e regolamentari sarà cruciale per assicurare il corretto svolgimento e il successo di uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi nel panorama del tennis mondiale.