L'ex campione svizzero Roger Federer è tornato a Mallorca per visitare il nuovo museo dedicato a Rafael Nadal, intitolato "Inside the Legend". Inaugurato quest'anno presso la Rafa Nadal Academy di Manacor, ha entusiasmato Federer, che ha definito l'esperienza "meravigliosa" e "molto emozionante". Accompagnato da Sebastián Nadal, Gustavo Marcaccio e Gonzalo Pérez, Federer ha esplorato gli spazi rinnovati, ammirando installazioni immersive, audiovisivi e oggetti che ripercorrono vita e carriera di Rafael Nadal.

Viaggio nella leggenda del tennis

Il percorso include una sezione "Big Three", che celebra l'eredità tra Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic.

Attraverso memorabilia, statistiche e contenuti multimediali, i visitatori possono rivivere la rivalità e il legame tra questi campioni.

Le impressioni di Federer sono state positive: "È meraviglioso vedere tutto. È bellissimo. C’è un lavoro incredibile dietro, ma soprattutto è molto emozionante. Ricordo com’era all’inizio, ma adesso è davvero spettacolare. È un luogo molto speciale. Complimenti a tutto il team… avete fatto un lavoro fantastico."

Il museo "Inside the Legend": omaggio a Nadal

L'allestimento del museo, aperto all'inizio dell'anno, propone un viaggio dall'infanzia di Rafael Nadal a Mallorca fino ai suoi 22 titoli del Grande Slam e 36 Masters 1000. Installazioni immersive ne illustrano la traiettoria.

La sezione "Big Three" espone oggetti personali donati dai tre campioni, con audiovisivi in cui Nadal, Federer e Djokovic ripercorrono la loro rivalitàe l'impatto collettivo sullo sport.

La visita di Roger Federer al rinnovato spazio espositivo, circa un anno dopo la sua precedente presenza alla Rafa Nadal Academy, rafforza il rispetto e l'ammirazione reciproca tra le due icone.