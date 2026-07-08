La dodicesima edizione della regata offshore Cinque Fari si terrà dall’11 al 13 luglio. Organizzata dalla Società Canottieri Palermo, l'evento vedrà oltre venti imbarcazioni con equipaggi da tutta Italia. La regata, su un percorso di 140 miglia, è valida come prova del Campionato Italiano Offshore.

La presentazione è avvenuta in conferenza stampa presso la Canottieri Palermo, con il presidente Pasquale Giardina, l'assessore al Turismo di Palermo Alessandro Anello e il direttore sportivo Oscar Casagrande. Partenza: sabato 11 luglio, ore 12 da Acqua dei Corsari.

Arrivo a Mondello tra domenica e lunedì (massimo ore 12 di lunedì).

Percorso e Partecipanti

Il percorso della Cinque Fari toccherà i fari di Ustica, Scoglio Porcelli, San Vito Lo Capo e Capo Gallo, prima dell’arrivo a Mondello. Equipaggi da Sicilia, Liguria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Campania.

Tra gli iscritti spicca Anemos II, il Farr 80 di Marco Bono (Società Velica di Barcola e Grignano), con a bordo Mauro Pelaschier (timoniere di Azzurra) e Tommaso Chieffi (29 mondiali, America's Cup). Altre barche attese: Extra 1 di Massimo Barranco, QQ7 di Michele Zucchero (vincitore 2021) e Quattrogatti di Andrea Casini, leader Classe A Campionato Italiano Offshore.

La Canottieri Palermo e la Regata

La Cinque Fari è un appuntamento chiave per la Società Canottieri Palermo. Il presidente Pasquale Giardina ha dichiarato: “La Cinque Fari è uno degli appuntamenti più importanti della nostra stagione sportiva e rappresenta un patrimonio della Canottieri Palermo. Ogni anno richiama equipaggi di alto livello e contribuisce a promuovere il nostro mare e la città attraverso uno sport che unisce competizione, passione e cultura marinara”.