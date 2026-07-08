Marta Kostyuk ha compiuto un passo storico nella sua carriera, conquistando l’accesso alla semifinale di Wimbledon. L’atleta ucraina ha dominato il suo debutto sul prestigioso Centre Court, superando con un netto 6-3, 6-2 l’italiana Jasmine Paolini. Una vittoria che le ha permesso di raggiungere la sua prima semifinale sull’erba londinese, dimostrando grande sicurezza e determinazione in appena sessantanove minuti di gioco.

La performance di Kostyuk è stata impeccabile, in particolare al servizio. Ha vinto ben diciannove dei ventuno punti giocati con la prima palla, senza concedere all’avversaria alcuna palla break.

Al termine del match, visibilmente emozionata per il traguardo raggiunto, la ventiquattrenne ha condiviso le sue sensazioni: “First of all, hello Centre Court. First time playing on this unbelievable court and obviously a dream come true. Winning here was not even in the plans today, I just wanted to go out enjoy, put on a good show. It’s always incredible to play in front of a packed stadium. Here, it’s always packed so thank you so much guys for your energy today.”

Un debutto memorabile e un traguardo significativo

La partita ha visto Kostyuk imporre il proprio ritmo sin dalle prime battute, portandosi rapidamente in vantaggio e costringendo Paolini a un difficile recupero. L’italiana, che aveva raggiunto la finale di Wimbledon nel 2024, non è riuscita a replicare la precisione e la solidità mostrate nei turni precedenti.

Il suo score finale ha registrato ventisei errori non forzati e solo otto vincenti, un dato che evidenzia la superiorità dell’avversaria.

Kostyuk, al contrario, ha saputo sfruttare ogni opportunità, chiudendo il primo set con sette vincenti in più rispetto a Paolini e mantenendo un controllo ferreo anche nel secondo parziale. Il match si è concluso con un gesto iconico dell’ucraina: una spettacolare pirouette che ha celebrato il suo traguardo più importante sull’erba londinese, coinvolgendo il pubblico del Centre Court in un momento di pura gioia sportiva.

Verso la sfida con Noskova: un posto nella storia

Con questa vittoria, Marta Kostyuk raggiunge la sua seconda semifinale consecutiva in uno Slam, dopo l’ottima performance al Roland Garros.

Ora si prepara ad affrontare la giovane ceca Linda Noskova per un posto nella finale di sabato. Noskova, ventunenne e considerata una delle rivelazioni del torneo, ha eliminato Elise Mertens con il punteggio di 6-3, 7-5, affermandosi come la più giovane semifinalista rimasta in gara.

Il percorso di Marta Kostyuk a Wimbledon conferma la sua costante crescita nel circuito WTA. Grazie a questo risultato eccezionale, l’atleta ucraina entra per la prima volta nella Top 10 della classifica WTA Live, un riconoscimento del suo talento e della sua dedizione. La semifinale contro Noskova si preannuncia come un incontro avvincente e ricco di spettacolo, con entrambe le giocatrici determinate a contendersi un posto nella storia del prestigioso torneo londinese.