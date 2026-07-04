Flavio Cobolli ha compiuto una vera impresa a Wimbledon, superando Karen Khachanov in una battaglia epica di cinque set e conquistando così l'accesso agli ottavi di finale. L'azzurro ha dimostrato grande carattere e determinazione, rimontando dopo un avvio di partita estremamente difficile.

L'incontro è iniziato con un netto dominio di Khachanov, che ha inflitto a Cobolli un pesante 6-0 nel primo parziale, durato appena diciotto minuti. Un momento di difficoltà fisica ha poi costretto il tennista italiano a richiedere un medical time out negli spogliatoi.

Questa pausa si è rivelata cruciale: Cobolli è rientrato in campo mostrando chiari segnali di ripresa, sia a livello fisico che mentale.

Il secondo set ha visto una reazione veemente di Cobolli. La parità ha regnato sovrana, con entrambi i giocatori bravi a salvare palle break e a mantenere alta la tensione fino al tie-break, che l'italiano è riuscito a vincere, ristabilendo l'equilibrio nel match.

La rimonta decisiva e la gestione dei momenti chiave

Nonostante Khachanov sia riuscito a portarsi nuovamente in vantaggio nel terzo set, Cobolli non ha mai smesso di lottare, trascinando la sfida al quarto parziale. Qui, il tennista romano ha cambiato marcia in modo impressionante, imponendosi con un perentorio 6-2 e mettendo in mostra una condizione fisica in evidente crescita.

La sua determinazione è stata premiata anche nel quinto e decisivo set, dove ha mantenuto alta la concentrazione, chiudendo ancora con un 6-2 e completando una rimonta che, dopo il primo set, sembrava quasi impossibile.

Il punteggio finale di 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2 è la testimonianza della straordinaria capacità di Cobolli di non arrendersi di fronte alle avversità e di gestire con maturità i momenti più delicati dell'incontro. Il medical time out, richiesto strategicamente dopo il primo set, è stato fondamentale per permettere all'azzurro di recuperare energie e riorganizzare la propria strategia di gioco, dimostrando una notevole resilienza.

Recupero fisico e prospettive future

Il trattamento medico negli spogliatoi, avvenuto dopo la netta sconfitta nel primo set, ha permesso a Cobolli di rientrare in campo e proseguire la partita senza ulteriori problemi evidenti.

La sua performance nel secondo set ha confermato i segnali positivi. L'incontro è stato caratterizzato da momenti di grande equilibrio, con palle break salvate da entrambi i contendenti e una gestione attenta delle energie da parte di Cobolli, che ha saputo non solo rimontare ma anche difendere il risultato raggiunto nella precedente edizione del torneo.

Questa vittoria contro Karen Khachanov rappresenta un passo di grande importanza per Flavio Cobolli. Ora, l'italiano guarda con fiducia al prossimo turno, forte di una prestazione che ha evidenziato sia la sua solidità tecnica sia la sua notevole capacità di reagire alle difficoltà fisiche e psicologiche che un match di alto livello come quello di Wimbledon può presentare.