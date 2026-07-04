Il tennis italiano festeggia un'importante giornata a Wimbledon, con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini che avanzano agli ottavi di finale. Cobolli ha conquistato una vittoria significativa contro Karen Khachanov nel terzo turno del prestigioso torneo su erba, imponendosi al termine di una lunga e intensa battaglia durata ben cinque set. Un successo che lo proietta tra i migliori sedici del tabellone maschile.

L'incontro di Cobolli ha avuto un inizio particolarmente difficile. Il tennista romano ha perso nettamente il primo set con un parziale di 6-0, un avvio che ha messo a dura prova le sue condizioni.

Durante questa fase iniziale, Cobolli ha richiesto un medical timeout, ritirandosi negli spogliatoi per ricevere un trattamento medico. Questo episodio ha generato qualche preoccupazione riguardo al suo stato fisico, ma l'azzurro ha dimostrato una notevole capacità di reazione.

Nonostante le difficoltà iniziali e il trattamento, Cobolli è rientrato in campo con rinnovata energia e ha progressivamente ritrovato il suo ritmo di gioco. Già nel secondo set, la partita ha mostrato un equilibrio maggiore, con entrambi i giocatori che sono riusciti a salvare importanti palle break, segnale di una ritrovata competitività da parte dell'italiano. La sua determinazione e la capacità di superare le avversità fisiche sono state cruciali per ribaltare l'inerzia del match.

La spettacolare rimonta di Cobolli

Dopo aver superato il momento critico del medical timeout e del primo set, Flavio Cobolli ha messo in scena una vera e propria rimonta. La sua resilienza e la tenacia gli hanno permesso di tenere testa a un avversario quotato come Khachanov, portando la sfida fino al decisivo quinto set. La vittoria finale, ottenuta dopo un percorso così tortuoso, non solo gli garantisce l'accesso agli ottavi di finale di Wimbledon, ma conferma anche il suo eccellente momento di forma e la sua crescita nel circuito internazionale.

Paolini dominante e gli altri azzurri in campo

La giornata ha sorriso anche a Jasmine Paolini, protagonista di una solida prestazione nel terzo turno del torneo femminile.

L'azzurra ha superato la greca Maria Sakkari con un risultato netto di 6-1, 6-2, dimostrando grande padronanza e continuità sul campo in erba londinese. Anche per lei, il traguardo degli ottavi di finale rappresenta un passo importante nel suo percorso a Wimbledon.

Il programma odierno ha visto scendere in campo altri rappresentanti del tennis italiano. Lorenzo Sonego ha affrontato l'americano Fritz, mentre Matteo Berrettini si è misurato con il bulgaro Dimitrov. La nutrita presenza di atleti italiani nel tabellone principale sottolinea la vitalità e la forza del tennis italiano sulla scena mondiale.

Il successo di Flavio Cobolli, in particolare, ottenuto superando un significativo momento di difficoltà fisica e psicologica, rappresenta un segnale estremamente positivo e incoraggiante per l'intero movimento tennistico nazionale, che continua a distinguersi nei tornei più prestigiosi.