A Glasgow, dal 24 al 28 luglio, i Commonwealth Games 2026 hanno ospitato la ginnastica artistica. Nella prova a squadre maschile, il Canada ha conquistato l’oro (241.400), superando Inghilterra (238.250) e Australia (235.650). Tra le donne, l’Australia si è imposta (158.400), precedendo Canada (157.300) e Inghilterra (154.300).

La squadra femminile australiana ha fatto la storia grazie a Georgia Godwin, divenuta la ginnasta australiana più medagliata ai Commonwealth Games con il nono podio personale. Godwin, commossa, ha guidato la nazione al successo, contribuendo con una solida prestazione (12.850 al corpo libero).

La formazione (Kate McDonald, Emily Whitehead, Breanna Scott e la debuttante Ruby Pass) ha mantenuto la leadership, chiudendo con 1.100 punti di vantaggio sul Canada. Kate McDonald si è distinta alle parallele (14.200), mentre Breanna Scott ha brillato alla trave (13.600).

Medaglie individuali: i protagonisti

Nel settore maschile, la finale all-around ha visto il trionfo dello scozzese Reuben Ward (79.650), superando Felix Dolci (79.450) e l’australiano Jesse Moore (79.000). Nelle finali di specialità, vittorie per Luke Whitehouse (Inghilterra) al corpo libero (14.566), Jordan Carroll (Canada) al cavallo con maniglie (15.000) e Felix Dolci (Canada) agli anelli (13.766). Nel settore femminile, Ellie Black (Canada) ha conquistato l’oro nell’all-around (53.050), seguita da Breanna Scott (Australia) e Lia-Monica Fontaine (Canada).

Fontaine si è imposta al volteggio (14.000), mentre Kate McDonald (Australia) ha primeggiato alle parallele asimmetriche (14.333).

Il ritorno di Godwin e i successi a squadre

Il successo australiano nella gara a squadre femminile (primo oro dal 2010, dopo l'argento del 2022) è stato segnato dal ritorno di Georgia Godwin. Reduce da grave infortunio al tendine d’Achille (tre mesi prima delle Olimpiadi del 2024), ha dimostrato determinazione. La squadra australiana ha mostrato compattezza, con contributi decisivi da tutte le ginnaste, tra cui la debuttante Ruby Pass. L’Australia ha così consolidato la propria tradizione nella ginnastica. Tra gli uomini, il Canada ha festeggiato l'oro nella prova a squadre maschile, interrompendo un lungo digiuno dal podio.